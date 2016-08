18.6.2016 00:00 Ilmaisen ohjelman runsaudensarvi Lasten Meripäivät tarjoavat menoa ja meininkiä. Suuret saippuakuplat ovat esillä Ruffle Armyn esityksessä sekä työpajassa. Lasten Meripäivät tarjoavat ohjelmarikkaat kolme päivää heinäkuussa. Toivo Pekkasen koululle, Meripäivä-areenalle ja Sapokan laululavan tuntumaan odotetaan suuryleisöä, edellisen vuoden tapaan yhteensä 12 000 kävijää. Ja mikä parasta:

–Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia, sanoo kulttuurituottaja Kadri Kuusk.



Perjantaina ohjelmasta voisi nostaa esille jättimäiset saippuakuplat. Koulun pihalla pidettävässä pajassa lapset pääsevät taiteilemaan jättikuplia.

–Lisäksi Ruffle Army pitää myös saippuakuplashow’ta, kertoo tapahtuma-avustaja Laura Bly.

Suosituissa pajoissa pääsee tänä vuonna myös muun muassa huovuttamaan, painamaan kankaalle ja tekemään mosaiikkitöitä. Liikunnallisessa pajassa ollaan akrobaattisia supersankareita oman vanhemman avustuksella.

Pajoihin on ennakkoilmoittautuminen, ja se kannattaa tehdä ajoissa.



Lauantaina Meripäivä-areenan valtaa lasten suosikki Risto-räppääjä.

–Konsertin toteuttaa musiikkiteatteri Kapsäkki, ja siinä kuullaan elokuvista ja musikaalista tuttua musiikkia, kertoo Bly.

Lauantaina on myös muun muassa suosittu Lasten merilaulukilpailu.

–Siinä on mukana ryhmäsarja, jossa voi laulaa vaikka sisaruksen tai kaverin kanssa, jos yksin ujostuttaa, sanoo Bly.

Lapsia viihdyttää myös koulun pihalla 12 000 litran altaassa polskivat kaksi merenneitoa.



Sunnuntailta ohjelmasta voisi poimia esimerkiksi tanssivan nuken Maddaleenan esityksen sekä Toivo Pekkasen koulun pihalla olevassa jurtassa pidettävän nukketeatteripajan.

–Koululla on myös Pullip-nukkenäyttely. Kyseessä ovat korealaiset keräilynuket, joista on kertomassa paikalliset keräilijät, sanoo Kuusk.

Koululla on myös Kotkan pienoissähköautokerhon rata ja leikkipisteitä.

–Yksi huone on päällystetty valkoisella paperilla, ja sitä voi käydä värittämässä. Siitä syntyy sitten taideteos, sanoo Kuusk.



Lasten Meripäivät ovat 29.–31. heinäkuuta. Ohjelma ja pajoihin ilmoittautuminen: www.lastenmeripaivat.com.



Veli-Pekka Kelloniemi

Lasten Meripäivät tarjoavat ohjelmarikkaat kolme päivää heinäkuussa. Toivo Pekkasen koululle, Meripäivä-areenalle ja Sapokan laululavan tuntumaan odotetaan suuryleisöä, edellisen vuoden tapaan yhteensä 12 000 kävijää. Ja mikä parasta:–Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia, sanoo kulttuurituottajaPerjantaina ohjelmasta voisi nostaa esille jättimäiset saippuakuplat. Koulun pihalla pidettävässä pajassa lapset pääsevät taiteilemaan jättikuplia.–Lisäksi Ruffle Army pitää myös saippuakuplashow’ta, kertoo tapahtuma-avustajaSuosituissa pajoissa pääsee tänä vuonna myös muun muassa huovuttamaan, painamaan kankaalle ja tekemään mosaiikkitöitä. Liikunnallisessa pajassa ollaan akrobaattisia supersankareita oman vanhemman avustuksella.Pajoihin on ennakkoilmoittautuminen, ja se kannattaa tehdä ajoissa.Lauantaina Meripäivä-areenan valtaa lasten suosikki Risto-räppääjä.–Konsertin toteuttaa musiikkiteatteri Kapsäkki, ja siinä kuullaan elokuvista ja musikaalista tuttua musiikkia, kertoo Bly.Lauantaina on myös muun muassa suosittu Lasten merilaulukilpailu.–Siinä on mukana ryhmäsarja, jossa voi laulaa vaikka sisaruksen tai kaverin kanssa, jos yksin ujostuttaa, sanoo Bly.Lapsia viihdyttää myös koulun pihalla 12 000 litran altaassa polskivat kaksi merenneitoa.Sunnuntailta ohjelmasta voisi poimia esimerkiksi tanssivan nuken Maddaleenan esityksen sekä Toivo Pekkasen koulun pihalla olevassa jurtassa pidettävän nukketeatteripajan.–Koululla on myös Pullip-nukkenäyttely. Kyseessä ovat korealaiset keräilynuket, joista on kertomassa paikalliset keräilijät, sanoo Kuusk.Koululla on myös Kotkan pienoissähköautokerhon rata ja leikkipisteitä.–Yksi huone on päällystetty valkoisella paperilla, ja sitä voi käydä värittämässä. Siitä syntyy sitten taideteos, sanoo Kuusk. 26.8.2016 > Antiloopin ja strutsin lihaa 22.8.2016 > Katuruoka uusin koukku 19.8.2016 > Putkia pian Mussaloon 16.8.2016 > Kotkan kadut kaipaavat korjauksia 12.8.2016 > Maauimalassa polskitaan syyskuussakin 9.8.2016 > Hääkyltti ilman lupaa 6.8.2016 > Sähkömiljoonista sopu 5.8.2016 > Kymenlaaksoon toivotaan päivystystä 3.8.2016 > Löytyipäs aika kaivo 20.7.2016 > Datakeskukselle paikka jo varattuna << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>