17.6.2016 00:00 Kotkan Klubin ravintola avataan Nina Utter ja Niko Löyttynen remontoivat pari sataa asiakaspaikkaa vetävää Kotkan Klubia. Pari vuotta hiljaiseloa viettänyt Kotkan Klubin ravintolatoiminta pyörähtää jälleen käyntiin 17. syyskuuta. Perinteikkään, Kotkan vanhimman ravintolapaikan yrittäjiksi lähti pariskunta Niina Utter ja Niko Löyttynen, joilla on jo ennestään kaksi muuta ravintolaa.

–Mietimme vuoden muutaman paikan välillä, ennen kuin teimme päätöksen tästä paikasta, Utter kertoo.

Nyt käynnissä on mittava remontti, jossa muun muassa koristeelliset huoneet saavat uutta maalia pintaansa ja irtaimisto entisöidään.

–Olemme tehneet kaiken mahdollisen omin voimin.

Tarvittavat lisäkalusteet, kuten baaritiskit, on hankittu käytettynä, paikan arvokkuus säilyttäen. Kotkan Klubi antaa taidekokoelmansa ravintolan käyttöön.



Pariskunta lanseeraa ”herrain klubina” tunnettua paikkaa rennompaan suuntaan.

–Tänne tulee esimerkiksi lapsiparkki pleikkareineen, kertoo Utter.

Tulevassa ravintolassa voi edelleen syödä halutessaan seitsemän ruokalajin päivällisen.

–Tai sitten voi tulla vain salaatille tai vain drinkille.



