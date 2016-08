29.6.2016 00:00 Jenni nauttii Espanjan lämmöstä ja maalaisidyllistä Flamencon pyörteisiin hurahtanut Jenni Spännäri asuu osan vuodesta Espanjassa, jossa hän pystyy yhdistämään työnteon ja rakkaan harrastuksen. Muun ajan hän viettää maalaisidyllissä Hämeessä. (Kuva: Hanna Keskinen.) Jenni Spännäri muutti Kotkasta ensimmäisen kerran pois jo vuonna 1999 ylioppilaaksi tulon jälkeen. Spännäri tuli hyväksytyksi Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan pienimmällä mahdollisella marginaalilla. muutti Kotkasta ensimmäisen kerran pois jo vuonna 1999 ylioppilaaksi tulon jälkeen. Spännäri tuli hyväksytyksi Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan pienimmällä mahdollisella marginaalilla. –Pääsin yliopistoon sisään vain 0,25 pisteen erolla. Asuin sitten Kruunuhaassa, jossa on vähävaraisille teologian opiskelijoille testamentattu iso asunto. Jokaisella opiskelijalla on siellä oma huone, mutta muuten tilat olivat yhteisiä. Se oli hienoa aikaa, koska siinä oppi tutustumaan uusiin ystäviin, Spännäri muistelee. Spännäri valmistui maisteriksi määräajassa eli neljässä vuodessa pääaineenaan kirkkososiologia. Opiskeluiden jälkeen hän palasi toviksi takaisin Kotkaan, jossa työelämä tuli tutuksi. –Tein muun muassa siivoustöitä, joista mieleenpainuvin oli Koivulan golfkentän läheisyydessä oleva vanhainkoti, jonka isot ikkunat olivat todella haasteellisia pestäviä. Vuoden jälkeen laitoksemme professori soitteli ja pyyteli minua jatko-opintojen pariin. Luulin aluksi sitä vitsiksi, Spännäri kertoo. Näin Spännäri palasi takaisin koulukirjojen pariin ja vuoden 2008 joulukuussa hän väitteli ja vuoden 2009 maaliskuun puolella hänestä leivottiin teologian tohtori. Tämän jälkeen hän päätyi hakemaan apurahaa tutkimukseen, jossa hän pääsi yhdistämään flamenco-harrastuksen kautta tutuksi tulleen Espanjan ja siellä asuvat suomalaiset. –Tutkin uskonnon merkitystä Aurinkorannikolla asuville suomalaisille. Huomasin, että heiltä löytyy eritoten uskonnollista yhteisöllisyyttä. Pakkohan siinä on olla sitä jotakin, kun perjantai-iltana kuudelta seurakuntasali on aivan täynnä, vaikka paljon muutakin suomalaistoimintaa olisi tarjolla, Spännäri sanoo. Tällä hetkellä Spännäri on mukana kahdessa yliopiston projektissa, CoCARE ja CoPASSION, joista toisessa tutkitaan muun muassa myötätuntoa työelämässä. Tutkimuksien tekeminen ei sido Spännäriä yhteen paikkaan, joten osan vuodesta hän viettääkin Espanjassa. –Vuokraamme aina Espanjasta asunnon, jossa asumme. Olemme asuneet nyt kahtena vuonna samassa asunnossa, mutta kesäksi palaamme aina Suomeen, Spännäri toteaa. Suomessa asuessaan Spännäri vaikuttaa tätä nykyä Hämeessä, Tampereen pohjoispuolella. Maalaisidyllistä nauttiva tutkija kertoo saavansa paljon iloa puutarhan laittamisesta, sienestämisestä ja leipomisesta. –Kyllä sitä pitää hieman omavarainen olla, jos lähin kyläkauppa on 11 kilometrin ja katuvalotkin kolmen kilometrin päässä. Kodin askareet ovat mukavaa vastapainoa tutkimustyölle. Mieheni lapset asuvat Tampereella, joten päädyimme muuttamaan tänne nelisen vuotta sitten, hän kertoo. Vanhassa kotikaupungissaan Spännäri vierailee aika ajoin. Hänen äitinsä ja pikkuveljensä asuvat yhä Kotkassa. Espanjan lisäksi flamenco vie häntä myös Kotkaan. –Paikallinen yhdistys pyytää minua välillä kurssittamaan heitä kesäisin. Nyt haaveissa olisi löytää hirsitalo maatilalta, joka olisi järven rannalla. Harmittavasti sellaista ei taida Kotkasta löytyä, mutta kyllä minä edelleen olen kotkalainen, jos sitä minulta kysytään, Spännäri tuumaa. Kimmo Muttilainen 26.8.2016 > Antiloopin ja strutsin lihaa 22.8.2016 > Katuruoka uusin koukku 19.8.2016 > Putkia pian Mussaloon 16.8.2016 > Kotkan kadut kaipaavat korjauksia 12.8.2016 > Maauimalassa polskitaan syyskuussakin 9.8.2016 > Hääkyltti ilman lupaa 6.8.2016 > Sähkömiljoonista sopu 5.8.2016 > Kymenlaaksoon toivotaan päivystystä 3.8.2016 > Löytyipäs aika kaivo 20.7.2016 > Datakeskukselle paikka jo varattuna << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>