6.7.2016 13:00 Jumalanpalvelus Ranta-Pukilla Ranta-Pukin kievarimuseolla Anjalassa pidetään keskiviikkona 13. heinäkuuta klo 18 jumalanpalvelus. Aikanaan Heikki Rekki ehdotti tapahtumalle nimeksi Kesäillan sanajumalanpalvelus ja mitä sitä hyvää nimeä muuttamaan. Järjestyksessään tapahtuma on jo yhdeksäs, joten perinteen kriteerit taitavat täyttyä.

Naapuriseurakunnan eläkkeellä oleva pastori on lupautunut pitämään saarnan, muutoin toimittajakaarti koostuu tutuista kasvoista. Entiseen tapaan tilaisuudessa kerätään kolehti lähetystyölle ja lopuksi juodaan kirkkokahvit.

Kievarimuseo näyttelyineen on avoinna tapahtuman aikana. Tapahtuman järjestelyistä vastaa Anjalankosken seurakunta ja Anjala-Seura.