20.7.2016 09:00 Datakeskukselle paikka jo varattuna Mussaloon on entistä vahvemmin tyrkyllä iso investointi. Paikka keskukselle varattiin alan kansainvälisen yrityksen toivomuksesta. Kotkan Mussaloon haviteltua datakeskusta varten on tehty jo aluevaraus. Se kattaa koko Palaslahden teollisuusalueen pohjoisosan. Mittava, 20 hehtaarin alue rajoittuu etelässä Jänskäntiehen, lännessä ratapihaan ja idässä jätevedenpuhdistamolle.

Nimellisesti alue varattiin yhteisesti Kotkalle, Kotka Energialle ja kehittämisyhtiö Cursorille. Cursorin myyntijohtaja Harri Eela kuitenkin kysyttäessä myöntää, että varaus tehtiin palvelinkeskusyhtiön toivomuksesta.



–Neuvottelut asiakkaan kanssa ovat edenneet positiivisesti ja ovat suhteellisen pitkällä, mutta vielä kesken, Eela luonnehtii.

Niinpä tässä vaiheessa tarvittiin selkeä sitoumus datayrityksen suuntaan, tukemaan jatkovalmisteluja.

–Valitettavasti en voi antaa tarkempia tietoja. Meitä sitoo NDA, Eela sanoo.

NDA on salassapitosopimus, joka estää suursakon uhalla luottamuksellisten tietojen levittämisen.



Vaitonainen Eela on myös neuvottelukumppanista. Tivaukseen, onko kyseessä erittäin suuri kansainvälinen yritys, hän vain hymähtää:

–Kansainvälinen, hmm...

Kun Ankkuri uutisoi ensi kerran (4.5.2016) suuryhtiön aluevaraushaluista, arvailtiin uutisessa, että se voisi olla Siemens. Sittemmin kuppilapuheissa on huhuttu myös Googlesta.



Datakeskuksen sijoituspaikaksi Mussalossa on monta etua. Oleellinen tekijä on se, että vieressä on valmiina, jopa käyttämättöminä tehokkaita sähkönsiirtolinjoja. Näistä Mussalon Voima Oy:n omistamista, käyttämättömistä voimalinjoista Kotka on jättänyt yhtiölle ostotarjouksen (Ankkuri 14.5.).

Emoyhtiö, pääosin suomalaisen metsäteollisuuden omistama Pohjolan Voima purki Mussalon voimalat viime vuonna. Mahdolliseen kauppaan kuuluvat myös entisen voimalan maa-alueet. Ne rajoittuvat osittain nyt tehtyyn aluevaraukseen.

Ankkurin toukokuisessa uutisessa Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen ei suostunut paljastamaan, kuinka suuri rahallisesti PVO:lle jätetty tarjous on. Parhaillaan Hannonen on kesälomalla.

Mussalon vahvuutena sijoituspaikaksi on sekin, että palvelinkeskukselle tärkeä jäähdytysveden saanti on turvattavissa verraten helposti.



Sen jälkeen kun Google vyöryi Summaan, on Cursor jatkanut valmistelua muidenkin palvelinkeskusten saamiseksi alueelle.

Mussalon ohella seudulta on pantu investoijille tarjolle kolme muutakin aluetta: Ahvenkoski Pyhtäällä, Korkeakoski Kotkasta ja Mäkelänkangas Haminasta. Näitä on markkinoitu muun muassa Invest in Finlandin kautta.

Suomen asema palvelinkeskusten sijoituspaikkana koheni merkittävästi toukokuussa, kun Itämeren pohjalla Suomesta Saksaan kulkeva huippunopea datakaapeli otettiin käyttöön. Nyt tiedonkulku Suomesta Keski-Eurooppaan ei ole enää Ruotsin yhteyksien varassa.

Maan etuina ovat myös koetusti kolea ilmasto, huokea sähkö ja tiukat yksityisyyttä koskevat lait.



Paavo Vaniala

Paavo Vaniala