20.7.2016 09:00 Pyhtäälle valmistellaan lentokenttää hyppääjille Paikkaa on jo katseltu kirkonkylän läheltä. Pyhtäälle suunnitellaan lentokenttää. Paikkaa ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta todennäköisesti kenttä tulee sijoittumaan kirkonkylän alueelle lähelle Sirius Sport Resortia.

Valmistelut ovat edenneet jo siihen vaiheeseen, että joitakin maanomistajia on kutsuttu tiedotustilaisuuteen.

Kesälomalta tavoitettu Pyhtään kunnanjohtaja Olli Nuuttila vahvistaa, että pienkonekentän rakentamismahdollisuuksia selvitetään parhaillaan.

–Kenttä palvelisi etenkin laskuvarjohyppääjiä, jotka harjoittelevat paljon Siriuksen tuulitunnelissa. Malmin kenttä on laskuvarjohyppääjille nykyään aika ruuhkainen. Pyhtäällä kenttää on kaavailtu noin viiden kilometrin etäisyydelle Siriuksesta. Paikkaa ei kuitenkaan ole vielä lyöty lukkoon, vaan vaihtoehtoja kartoitetaan.



Hankkeen päävetäjinä ovat yksityiset lentotoiminnan harjoittajat, joiden nimiä Nuuttila ei vielä tässä vaiheessa voi paljastaa.

Kiitoradan on oltava vähintään 500 metrin mittainen.

–Sijoituspaikkaan vaikuttaa myös se, että meluhaitat on minimoitava, Nuuttila tähdentää.

Jos kaikki etenee normaalisti, voi kenttä Nuuttilan mukaan olla valmiina kohtuullisen nopeastikin.



Itäisessä Helsingissä sijaitsevan Malmin kentän kohtalo näyttää sinetöidyltä. Muuttovoiton paineissa kamppaileva Helsinki kaavailee alueelle asuntoja noin 25 000 ihmiselle. Malmin kentälle on etsitty tuloksetta korvaavaa paikkaa kohtuullisen matkan päästä jo vuosien ajan.

Uuden moottoritien ansiosta matka Malmilta Pyhtään kirkonkylään sujuu alle tunnissa.





Tältä Kymin kentältä laskovarjohyppääminen ei onnistu, koska siellä harrastetaan purjelentämistä.



Kotkassa sijaitsevasta Kymin kentästä on mielitty ainakin jonkin tason korvaajaa Malmille. Kymissä toimii yksi maan vilkkaimmista purjelentokerhoista, Karhulan Ilmailukerho. Sen vuoksi laskuvarjohyppäämistä ei voi Kymissä harrastaa, sillä purjekoneet ja hyppääjät voisivat törmätä toisiinsa.

Suomen harrasteilmailun pyhätöksi kutsutun Malmin muutto Kymiin vaatisi huomattavia panostuksia. Kentälle tarvittaisiin rullausteitä ja lisää tilaa lentokoneiden säilyttämiseen. Polttoaineen jakelu tulisi järjestää, samoin mahdollisuudet peseytymiseen ja majoittumiseen.

Kymissä on kuitenkin tapahtunut. Esimerkiksi lentäjä Petri Kauraniemi on omin voimin rakentanut useita koneita vetävän hallin kentän pohjoispäähän. Lisäksi vireillä on samaten yksityisvoimin toinen halli.

Nyt Kymin kenttää ja siellä sijaitsevaa lentomuseota ylläpitää Karhulan Ilmailukerho talkoovoimin.



