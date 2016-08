5.8.2016 09:00 Kymenlaaksoon toivotaan päivystystä Kymenlaakson maakuntaprojektin ohjausryhmä on päättänyt, että sosiaali- ja terveysministeriön päivystysasetusluonnoksesta annettava lausunto pohjautuu Carean hallituksen päätökseen. Lausunto on Kymenlaakson lähtökohta neuvoteltaessa erityisvastuualueen sairaaloiden ja toimijoiden työnjaosta.



Carean hallitus esittää maakunnalliselle Sote-työryhmälle, että Kymenlaaksossa on tulevaisuudessakin kaksi ympärivuorokautista päivystyspistettä: erikoisalojen päivystyspalveluita tarjoava keskussairaala Kotkassa ja yhteispäivystyspalveluita tarjoava Poks/Ratamo Kouvolassa. Päivystyksen ja päiväkirurgian säilyminen Kouvolassa sisällytetään lausuntoon.



Lausunto on valmisteltu alkuviikosta. Seuraavaksi se toimitetaan kunnille sekä kuntayhtymille käsiteltäväksi ja edelleen lähetettäväksi ministeriöön 10. syyskuuta 2016 mennessä.



KAI-PEKKA VESALAINEN