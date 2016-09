9.8.2016 14:00 Hääkyltti ilman lupaa Tienvarsimainonnan säätely kevenee tuntuvasti ensi maanantaina. Sen jälkeen tällaisia tapahtumista kertovia opasteita saa panna tien varteen. Kuva: Harri Mannonen. Häät tulossa? Ei muuta kuin kyltti tienvarteen ohjaaman vieraat juhlapaikalle. Ensi maanantaista alkaen kesäisiltä tienvarsilta tutut hääkyltit ja muut tilapäisistä huvitilaisuuksista kertovat opasteet voi laittaa tien varteen sen paremmin keneltäkään kysymättä.

Tienvarsien opasteita säätelevä uusi laki tulee voimaan 15. elokuuta. Tähän saakka tilapäisestäkin tapahtumasta kertova kyltti on vaatinut maksullisen, ennakkoon anottavan luvan. Pahimmillaan muutamasta pahvilapusta on saanut pulittaa lupamaksua 150 euroa.

Byrokratian purkutalkoisiin liittyvä uusi laki vapauttaa myös rakennuksessa tai sen lähellä olevasta liiketoiminnasta kertovat mainokset. Asian puolesta on jo pitkään kampanjoinut esimerkiksi Suomen Yrittäjät.

Järjestö on vuosia saanut paljon palautetta tienvarsimainonnan lupien hakemisesta, joka koettu epäselväksi ja monitulkintaiseksi.

–On hyvä muistaa, että mainonta on myynnin edistämistä. Kun on myyntiä, on töitä ja verotuloja. Siksi asia on tärkeä myös työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta, Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Ville Kukkonen toteaa järjestön tiedotteessa.



Aivan minkälaisia kylttejä tahansa ja minne vain uusi laki ei suinkaan salli. Liikenneturvallisuus on jatkossakin otettava huomioon, samoin opasteen tai mainoksen soveltuvuus ympäristöön.

Jos haussa on hääopastetta pysyvämpi tienvarsimainos, on siitä tehtävä ilmoitus Pirkanmaan ely-keskukselle. Ilmoituksen mukana on oltava selvitys sijoituspaikasta sekä kiinteistönomistajan suostumus.

Uuden lain mukaan viranomaisella on ilmoituksen saapumisesta 30 päivää aikaa kieltää mainos, mikäli se ei täytä vaatimuksia.

Vanhan lain perusteella mainos sai olla paikoillaan viisi vuotta, mutta nyt aika tuplaantuu. Viranomainen voi toki määrätä lyhyemmänkin ajan.



Aiemmin viranomainen arvioi tienvarsimainoksen tarpeellisuutta paitsi liikenteen, myös matkailun kannalta. Lupapäättäjän ja yrittäjän näkemysero johti välillä kitkeriin riitoihin.

Nyt mainoksen saa laittaa, jos se ei haittaa liikenneturvallisuutta, tienpitoa ja sopii ympäristöön.

Asiamies Ville Kukkonen tähdentää, että uuden ilmoitusmenettelyn tulee aidosti keventää yritysten hallinnollista taakkaa sekä kustannuksia.

–On myös tärkeää, että tavoitteiden toteutumista seurataan, Kukkonen muistuttaa.



Juha Koski

