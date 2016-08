16.8.2016 15:00 Kotkan kadut kaipaavat korjauksia Ongelma ei poistu kuin rahalla. Kotkankadun pätkä kirkon ja entisen museon, nykyisen lyseorakennuksen välillä pyritään korjaamaan ensi vuonna. Tekninen lautakunta on huolissaan Kotkan katujen kunnosta – eikä ole murheineen yksin. Se tulee esittämään kaupungin ensi vuoden budjettiin mittavaa pottia kunnostustöihin.

–Se on pakko. Kadut, sillat, pyörätiet ovat monin paikoin niin huonossa kunnossa, lautakunnan puheenjohtaja Raimo Hynninen (sd.) perustelee.

Kotkan valtuusto nuukaili monta vuotta niin, ettei uudelleenpäällystyksiin annettu lainkaan rahaa. Sitä riitti vain paikkauksiin.

–Nyt tuota vuosien varrella kertynyttä korjausvelkaa maksetaan, myös niin, että autoilijoiden korvausvaatimukset ovat lisääntyneet.

–Aivan samoin kävi kiinteistöissä. Homeremontit tulevat paljon kalliimmiksi kuin ajallaan tehtävät korjaukset, Hynninen muistuttaa.

Lautakunta on toki esittänyt päällystystöihin rahaa, mutta lopulliseen talousarvioon saakka niitä ei mahtunut.

–Verotuloja tulee niukasti. Joudumme karsimaan, Hynninen harmittelee.



Tälle vuodelle kunnossapitorahoihin varattiin vajaa 300 000 euroa päällysteiden uusimiseen.

–Summa alkaa olla nyt käytetty, kaupungin tekninen johtaja Hannele Tolonen kertoo.

Lisäksi investointirahoina sorakatujen päällystämiseen oli 300 000 euroa. Ne käytettiin Koivulassa, Veikkolassa ja Otsolassa. Kävi niin hyvin, että asvaltin edullisen hinnan takia rahaa jäi jäljelle ja lisäksi Härniemen laiturikorjauksesta lohkesi 100 000 euroa sorakaduille. Näin asvalttia saadaan lisää Veikkolaan ja Hortolaan.



Tuo sorakatujen lisäpäällystäminen kirvoitti teknisen lautakunnan jäsenet pohtimaan, olisiko noita investointirahoja voitu siirtää katujen kunnostukseen. Näin ei tehty.

–Keskustelimme myös Kotkansaaren nupukivikaduista. Ne ovat paikoin huonossa kunnossa, kun pohja on pettänyt, Raimo Hynninen tietää.

Kiireellisin kohta on Kotkankadulla kirkon ja entisen museon välillä. On painaumia, ja kiviä on irronnut. Hannele Tolosen mukaan se pyritään saamaan investointikohteeksi ensi vuoden talousarvioon.

Hyvin karkea arvio kustannuksista on 150 000 euroa. Hinnassa on iso haarukka sen mukaan, päällystetäänkö kadunpätkä asvaltilla vai säilytetäänkö kivetys, jolloin pohja voi vaatia betonilaatan.

–Niin, tarvitseeko niitä nupukivikatuja olla niin paljon, Hynninen miettii.

Muita kehnoja nupukivikohtia on muun muassa Kaivokadun päässä ja Kymenlaaksokadulla Ekamin luona.



Paavo Vaniala





Mukasentie Kymin aseman ja Peippolan välillä jouduttiin

sulkemaan läpiajoliikenteeltä.

Vastuuta myös kaivajille Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Raimo Hynninen muistuttaa, että katujen ohella myös useat sillat ja pyörätiet kaipaavat kunnostusta; monen pyöräilijän ahteri on pompuissa lujilla. Routa liikuttelee pyöräteiden pohjia, joita ei tehdä yhtä vankoiksi kuin maanteillä.

Lisäksi osasyy varsinkin pyöräteiden päällysteiden epätasaisuuksiin on kaivutöissä. Yksittäisiä kohteita on vuosittain noin 200. Vedetään kaapeleita, korjataan viemäreitä. Uusi asvaltti läntätään vain kaivetulle alueelle. Päällysteestä tulee kuhmuraista tilkkutäkkiä ja montut vain pahenevat vuosien myötä.

Teknisen johtajan Hannele Tolosen mukaan töiden tehokkaaseen valvontaan kaupungilla ei ole resursseja.

Vastuuta myös kaivajille Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Raimo Hynninen muistuttaa, että katujen ohella myös useat sillat ja pyörätiet kaipaavat kunnostusta; monen pyöräilijän ahteri on pompuissa lujilla. Routa liikuttelee pyöräteiden pohjia, joita ei tehdä yhtä vankoiksi kuin maanteillä.

Lisäksi osasyy varsinkin pyöräteiden päällysteiden epätasaisuuksiin on kaivutöissä. Yksittäisiä kohteita on vuosittain noin 200. Vedetään kaapeleita, korjataan viemäreitä. Uusi asvaltti läntätään vain kaivetulle alueelle. Päällysteestä tulee kuhmuraista tilkkutäkkiä ja montut vain pahenevat vuosien myötä.

Teknisen johtajan Hannele Tolosen mukaan töiden tehokkaaseen valvontaan kaupungilla ei ole resursseja.

Kaivutöiden takuuaika on kaksi vuotta. Tolosen mukaan kaupunki harkitsee nyt käytäntöön muutoksia. Takuuaikaa saatetaan pidentää, työn laajuusvaatimuksia kasvattaa ja maksuja nostaa.