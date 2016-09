6.9.2016 15:00 Vähävaraisten lounaita maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin Jere Markkanen on ollut avustamassa Aittakorven vähävaraisten 1,50 euron lounastarjoiluissa, jotka jo nimensä mukaisesti ovat tarkoitettuja vähävaraisille. Kotkan seurakuntien tarjoamat vähävaraisten lounastarjoilut alkavat jälleen. Kesän taukoa pitäneet ruokailumahdollisuudet jatkuvat nyt viikoittain aina jouluun saakka.

Vähävaraisten lounaat tarjoaa Kotka-Kymin seurakuntayhtymän seurakuntien diakoniatyö. Edullisten, 1,50 euron hintaisten lounaiden määrä lisääntyy, sillä Kotkan seurakuntakeskuksessa voi nyt aiemmasta poiketen ruokailla joka viikko.

Pääruoan lisäksi on tarjolla vitamiinipitoinen salaatti ja jälkiruoka. Ruoat valmistetaan Ristiniemen kurssikeskuksen keittiössä.



Langinkoskella Aittakorven seurakuntatalolla lounaat aloitetaan torstaina 8. syyskuuta kello 12.



Kotkan seurakunnan lounastarjoilut käynnistyvät maanantaina 12. syyskuuta kello 12 seurakuntakeskuksen kahviossa.



Kymin seurakunnassa vähävaraisten ruokailu alkaa tiistaina 13. syyskuuta jatkuen aina tiistaisin 20. joulukuuta saakka. Poikkeuksen tekee itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta, jolloin lounastarjoilua ei ole.



