Rekrytointi käynnissä

9.9.2016 Putkipinnoitus-yhtiö haluaa tyytyväisiä työntekijöitä. Wasco Coatingin toimitusjohtaja Giancarlo Maccagno tulee Italiasta. –Suomi on omalla tavallaan kaunis maa, hän kehuu. Itämeren pohjaan tulevia kaasuputkia pinnoittava Wasco Coatings on jo palkannut ensimmäisen työntekijänsä johtamaan Kotkan tehdasta.

–Kymmenen päivän sisällä palkkaamme 15–20 työntekijää. Vuoden vaihteessa 150 työntekijää, ja ensi vuoden puolella tehtaassa otetaan toinen työvuoro käyttöön, jolloin työntekijöitä on 300, kertoo Wasco Coatingin toimitusjohtaja Giancarlo Maccagno.

Toimitusjohtajan mukaan muutama ”erikoismies” tulee maailmalta, loppujen rekrytoitavien luvataan olevan paikallisia.

Yhtiö ottaa työpaikkahakemuksia vastaan nettisivujensa kautta, ja niitä onkin jo jonkin verran osattu lähettää.



Maccagno ei ole vielä päättänyt, palkataanko työntekijät suoraan Wascolle vai käytetäänkö vuokratyöyhtiötä. Toimitusjohtaja on kuitenkin tietoinen edellisen pinnoitusyhtiön kohdanneen ongelmia vuokratyön käytössä.

–Olen kuullut siitä, mutta en halua sen tarkemmin siitä tietää. Mieluummin palkkaamme suoraan. Me haluamme, että meidän työntekijät ovat tyytyväisiä. Tyytyväiset ihmiset työskentelevät paremmin, Maccagno sanoo.

Toimitusjohtaja painottaa lehdistötilaisuudessa moneen kertaan yhtiön arvoja, joihin kuuluu sosiaalinen vastuu. Paikallisen yhteisön kanssa halutaan tulla hyvin toimeen. Uutena yrityksenä Suomessa Wasco haluaa tehdä hyvän vaikutuksen.



Kotkassa tullaan pinnoittamaan 90 000 putkea, mikä on enemmän kuin edellisen Nord Streamin putken kohdalla eli töitä on enemmän tarjolla.

Wasco investoi 6–7 miljoonaa euroa edellisestä pinnoitusprojektista Mussaloon jääneeseen pinnoitustehtaaseen, sen ostamiseen ja kunnostukseen.

Wasco tulee työllistämään epäsuorasti myös logistiikka-alan toimijoita.

