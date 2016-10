5.10.2016 08:00 Ilman intohimoa ei rokkari voi elää Ile Kallion bändi julkaisi toisen pitkäsoittonsa ja lähti kiertueelle. Kuka ja mikä olet?

–Muusikko ja vuonna 2013 perustetun Ile Kallio Big Rock Bandin kitaristi Ilkka ”Ile” Kallio (60). Asun Kirkkonummella vaimoni Kaijan sekä poikamme Aleksin (19) ja Eliaksen (15) kanssa. Myös koira kuuluu perheeseen.



Mitä sinulle kuuluu juuri nyt?

–Bändimme toinen pitkäsoitto, Right now, ilmestyi syyskuun alussa. Nyt olemme jouluun asti kestävällä kiertueella. Yhtään vapaata viikonloppua ei ole! Kouvolan House of Rockiin tulemme 12. marraskuuta.



Millaisen vastaanoton levy on saanut?

–Yhtään arvostelua en ole nähnyt, mutta olen kuullut siitä sanottavan ”wau!” ja ”mieletön!”.



Mitä tiedät Kouvolasta?

–Kouvolassa on tullut keikkailtua vuosien varrella usein.



Miksei kiertue käy Kotkassa?

–Sitä pitää kysyä keikkamyyjältämme.



Mitä kertoisit bändistäsi?

–Ile Kallio Big Rock Band on perustettu vuonna 2013. Ensimmäinen levymme Shook up! ilmestyi 2015. Olemme rockbändi, mutta rock on meille enemmän asenne kuin sointuja.



Mitä paljastaisit ruotsalaissolististanne Patrik Erikssonista?

–Patrik on asunut Suomessa 12 vuotta, mutta osaa silti surkeasti suomea. Hän tuli Suomeen, yllätys ylläys, neitokaisen perässä. Patrikin äiti on irlantilainen.



Kuinka kauan aiot vielä rokata?

–Niin kauan kuin huvittaa ja fysiikka kestää. Toivottavasti vielä ainakin 20 vuotta...



Muisto Hurriganes-ajoista?

–Ruotsalainen manageri Thomas Johansson järjesti meidät Gröna Lundiin päälavalle vuonna 1977. Yleisöä oli 14 000 ja meininki ihan mieletön.



Vieläkö esiinnytkö vaimosi Kaija Kärkisen kanssa?

–Tosi harvoin. Ehkä 10 kertaa on tänä vuonna esiinnytty yhdessä. Bändi rosvoaa nyt kaiken aikani.



Mitä on vielä tekemättä?

–Minulla on ollut hyvä tie ja olen saanut kokea paljon. Tähtäimessäni on aina seuraava keikka, koska nautin suuresti siitä täpinästä mitä koen, kun nousen lavalle ja otan kitaran käteeni.



Näitkö Korvenkylän kesäteatterin Hurriganes-musikaalin?

–En. Kutsu tuli, mutta en päässyt.



Mitä ilman rokkari ei voi elää?

–Intohimoa.



Vieläkö levybisneksellä elää?

–Tosi harva elää. Ainakin näin pienessä maassa.



