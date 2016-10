7.10.2016 09:00 Vanha Kotka elää Veijo Rion kuvissa Vuonna 1970 kauppahalli oli vielä pystyssä. Torilla vastustettiin liittymistä Euroopan talousyhteisöön EEC:hen. Talon katolla oleva Klubi-tupakan valomainos tuo monille kotkalaisille nostalgisia värinöitä. Kotkassa nuoruutensa viettänyt Veijo Rio, 65, on kuluneen kesän ja tämän syksyn aikana ladannut paljon kuvia Facebookissa toimivaan Oli kerran Kotka -ryhmään. Rion kuvat ovat keränneet poikkeuksellisen paljon tykkäyksiä ja kiittäviä kommentteja.

Rion vuosikymmeniä sitten ottamat kuvat ovat sikäli harvinaisia, että niissä on maisemien sijaan paljon arkisia näkymiä kaupungilta, jossa tavalliset kotkalaiset ovat askareissaan. 1960- ja 70-luvuilla aniharvalla nuorella oli kamera mukanaan vaikkapa satamassa, kaupassa, Työskin tansseissa, Jylpyn lavalla tai Vietnamin sotaa vastustavassa mielenosoituksessa torilla.



–Kaikki alkoi Kotkan satamasta 1960-luvun alussa, kun sain isältäni kameran, jolla oli ikuistettu merimieselämää 1940- ja 1950-luvun taitteessa Etelä-Amerikan reissuilla. Ohjeet valokuvauksen maailmaan kuuluivat: ”Kun kuvaat aurinkoisella säällä, laita arvoiksi 125/11 ja pilvisellä säällä 60/5,6 tai 8. Kuvaa harkiten ja varo junia!”, Veijo Rio muistelee.

–Ennen kameran luovuttamista isäni esitteli Kotkan sataman maisemaa. Se ympäristöoppi meni perille ja säilyi vuosikymmeniä, sillä seurasin laivan komentosillalta työmiesten hyörinää, junia ja taakkojen liikkeitä. Maisemassa oli voimakas työn meininki. Hieman myöhemmin palasin satamaan, kun lastaustöitä tehtiin vielä perinteisin keinoin.

Vuonna 2006 Riolta ilmestyi kirja Hehkuva satama, johon hän taltioi merimieselämää. Myös valokuvanäyttelyitä on takana useampikin. Kuvapainotteisia kirjoja Rio on tehnyt 12. Niistä yksi kertoo Suomea 1960-luvulla järisyttäneestä brittiyhtye Renegadesista.





Ylöjärvellä asuva Veijo Rio ajaa Kotkassa käydessään ensimmäiseksi

Sapokan aallonmurtajalle nuuhkimaan meri-ilmaa.



Valokuvaaminen on pysynyt kuvioissa läpi elämän. Kotka tosin oli jätettävä asuinpaikkana, kun työt ilmavoimissa kutsuivat Tampereen seudulle 23-vuotiaana.

–Työskentelin muiden muassa lennonohjaajana. Kuvasin useita vuosia työministeriölle eri ammatteja, myös Kotkassa.

Työn kuvaamisen jälkeen Rio vaihtoi studio- ja maisemakuvaukseen.

–Molemmat projektit ovat yhä mielipuuhiani. Viisi vuotta otin osaa kansainvälisiin kilpailuihin. Kuvia lähti ympäri maailmaa muiden muassa Argentiinaan, Vietnamiin, Amerikkaan ja Ranskaan, josta oli aina haastavaa saada hyväksyntöjä.



Tavoiteltu Efiap-arvo tuli sitten uurastuksen jälkeen vuodenvaihteessa.

Ylöjärvellä asuva Rio vierailee Kotkassa useita kertoja vuodessa.

–Kotka on ollut aina kotikaupunkini ja mielenkiintoisten kuva-aiheiden keskipiste. Käydessäni löydän aina jotain kuvattavaa. Vanhaa satamaa olen jäänyt kaipaamaan. Sitä satamamiesten asennetta, jolla työt tehtiin ja kotkalainen huumori kukki.

–Kotkaan tullessani käyn aluksi aallonmurtajalla, jossa voi henkäistä meren ilmaa ja ajatella, että siinä se on maailman portti! Ei tarvita kuin vene ja purjeet.



Kotisivu: www.photoveijorio.com

Juha Koski

juha.koski@ankkurilehti.fi

