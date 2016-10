18.10.2016 16:00 Hovilan aavetalo raivostuttaa Tontilla lojuu epämääräistä roinaa ja rottiakin on nähty. –Pihamaalla kulkee rottia ja paskalinnut hyppivät, kuvaa Marjatankadulla Kotkan Hovilassa asuva henkilö.

Hän tarkoittaa lähistöllä samalla kadulla sijaitsevaa omakotitaloa, jonka piha tosiaan muistuttaa kaatopaikkaa – paitsi että kaatopaikat ovat nykyään siistejä. Tontilla lojuu kymmenittäin jätesäkkejä ja muuta roinaa kuutiokaupalla.

Kaiken kruunaa talo, joka paloi asuinkelvottomaksi viime toukokuussa. Tiettävästi talossa ei ennen tulipaloa ollut asunut ketään enää aikoihin.

Marjatankadun vehreisiin pihoihin ja siisteihin taloihin verrattuna palanut talo ja pihapiiri ovat irvokas näky.

Lähiasukas kertoo muiden naapurien lailla tuskastuneensa tilanteeseen.

–Olen ottanut kaupunkiin yhteyttä vaikka kuinka monta kertaa. Mutta mitään ei tapahdu. Paikkahan on vaarallinen, etenkin lapsille.



–Olemme tietoisia ongelmasta. Kävin juuri viime viikolla siellä ottamassa valokuvia. Onhan paikka hurjan näköinen. Olemme antaneet kohteelle purkuluvan, mutta aika hitaasti siellä näyttävät työt edistyvän, rakennustarkastaja Vesa Yrjönen kertoo.

Jos työt eivät ala edetä, on seuraava askel rakennusvalvonnan antama purkukehotus. Näin jouduttiin tekemään esimerkiksi Mussalossa viime vuoden heinäkuussa palaneen pizzerian tapauksessa.

Jos purkukehotuskaan ei johda mihinkään, asia viedään ympäristölautakuntaan, joka voi määrätä uhkasakon. Siihen liitetään kohtuullinen määräaika. Purkukehotuksia joudutaan antamaan aika usein ja uhkasakkojakin on Mussalon tapaan määrätty.



Ellei tämäkään tehoa, viimeinen vaihtoehto on teettämisuhka määräaikoineen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki voi omalla kustannuksellaan purkaa rakennuksen ja periä kulut omistajalta. Tähän jouduttiin menemään Mussalon pizzerian kohdalla.

Moiseen ei kuitenkaan hevillä ryhdytä, koska kuluja on vaikea saada takaisin ja ne menevät helposti veronmaksajien piikkiin.

Välillä valituksetkin voivat viivyttää prosessia, samoin konkurssit. Joskus rakennuksen omistajaa ei tavoiteta helposti.



Kotkassa tulipalojen jäljiltä jääneet rauniot ovat tuoneet harmia jo useaan otteeseen. Mussalossa pizzerian tontti oli toista vuotta siivottomassa kunnossa keskellä asuinaluetta. Myös Alahovissa palanut kioski oli pitkään murheellinen näky. Nyt molemmat paikat on siivottu. Alahovin kioskin purkukulut maksoi rakennuksen aiempi omistaja.

Mussalossa kaupunki joutui teettämään purkutyöt. Tontti on hiljattain vuokrattu uudelle yrittäjälle. Mikäli noin 5 000 euron purkukuluja ei saada palaneen rakennuksen omistajalta, hoitaa ne uusi yrittäjä.



Juha Koski

