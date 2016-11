25.11.2016 11:00 Lauri Yrjölä kisaa viisuihin Lauri Yrjölän biiseissä yhdistyvät suomen kieli ja kansainvälinen soundi. Kuva: Tuottajat / Jessica Häyhä. Kotkalaislähtöinen ammattimuusikko, kitaristi, lauluntekijä ja laulaja Lauri Yrjölä on yksi Uuden musiikin kilpailun finalisteista. Finaali järjestetään 28. tammikuuta, ja voittaja on seuraava Suomen euroviisuedustaja.

Lauri on tullut tunnetuksi erityisesti loistavana ammattikitaristina, joka on soittanut muiden muassa Sannin, Jannan, Antti Tuiskun ja Isac Elliotin yhtyeissä. Hän palasi Isac Elliotin kanssa maanantaina kolmeviikkoiselta Amerikan kiertueelta. Hän on myös osittain kotkalaisen Ottilia-nimisen suomirockyhtyeen kitaristi.

Omia kappaleita Lauri Yrjölällä on jo parin levyllisen verran. Hänen tuore managerinsa on Tuottajat-yhtiön Kotkasta kotoisin oleva, nykyisin Helsingissä asuva Johanna von Hertzen.



Ihan ensiksi: onnea, Lauri! Millainen matka finaaliin oli?

–Tein kesällä biisin Helppo elämä ja Kasper Kallio tuotti sen. Näimme, että biisi kannattaa lähettää Uuden musiikin kilpailuun. Se pääsi finaaliin ja on siellä ainoa suomeksi esitettävä laulu.



Millainen laulu on Helppo elämä?

–Biisissä on kansainvälinen soundi, tyyliin amerikkalaista poppia. Kirjoitan lauluni omakohtaisesta elämästäni ja lähipiiristä. Tämä biisi taas kertoo itseni vastakohdasta, vastuuttomasta boheemista. Omia kappaleita olen tehnyt viime vuoden lopulta lähtien. Teen kaikille kaikkea, sellaista, minkä tunnen omakseni, ja melodiat ovat tarttuvia.



Mitä Amerikan kiertue Isac Elliotin kanssa sinulle antoi? Kiersitte esiintymässä todella laajasti.

–Uusia ihmisiä. Ja olen saanut Isac Elliotin aktiivisista faneista uusia faneja sosiaaliseen mediaan.



Mistä ärähdät?

–Kun liikenteessä ajetaan huonosti ja välinpitämättömästi. Olen aika pitkäpinnainen ihmisten kanssa, mutta oma tohelointi ärsyttää. Jos vaikka haarukka tippuu keittiön lattialle



Mikä muu kuin UMK tekee sinut onnelliseksi?

–Hiljaisuus ja kotona rauhassa oleminen. Olen mieluummin yksin kotona kuin ihmisvilinässä tai bilettämässä. Tulen onnelliseksi ja iloiseksi heti, kun näin kummipoikani Eemin tai dalmatialaiskoira Hugen.



Mikä on unelmasi?

–Luoda ura artistina, esittää omia biisejä ja työllistää kavereita bändissä.



Ulla-Maija Sievinen

umvonhertzen@gmail.com



Lauri Yrjölä esiintyy ensimmäistä kertaa koko bändinsä kanssa Kotkassa Pub Jaakossa 5. tammikuuta. Silloin on mahdollisuus kuulla Laurin biisejä.

Viime vuonna Uuden musiikin kisassa kotkalaisosaamista edusti Stella Christine Elisabet Löflund, taiteilijanimeltään Stella Christine tekemällään kappaleella Ain't Got Time For Boys.