30.11.2016 00:00 Influenssa on täällä KYMENLAAKSO Rokotuksia haettu aiempaa vilkkaammin. Influenssakausi alkoi Kymenlaaksossa tänä vuonna tavallista aiemmin. Ensimmäiset todetut tapaukset kirjattiin jo lokakuussa. Eiliseen tiistaihin mennessä Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella oli varmistettu 30 influenssatapausta.

Kotkansaaren terveysaseman osastonhoitaja Saija Hämäläinen kertoo, että rokotusta hakemaan tulevien määrä yllätti. Kaupunki tarjosi riskiryhmille rokotuksia myös Länsi-Kotkan ja Karhulan terveysasemilla, viikkoa ja kahta Kotkansaarta myöhemmin.

–Esimerkiksi Karhulan alueelta tultiinkin yllättävän paljon heti tänne Kotkansaarelle, Hämäläinen kertoo.

Hän lisää, että terveysasemilla tehdään töitä samalla henkilöstömäärällä myös rokotuspäivinä. Lisäksi on hoidettava kiireelliset potilaat.

Kotkan kolmella terveysasemalla on vielä joulukuussa omat rokotuspäivänsä riskiryhmille.



Kouvolassa riskiryhmiä rokotettiin terveysasemilla marraskuun puolivälistä alkaen. Kouvolan terveyspalveluiden hygieniakoordinaattori Jaana Palosara kertoo joukkorokotusten sujuneen hyvin. Esimerkiksi Marjoniemen terveysasemalle perustettiin kolmen pisteen ”rokotusklinikka”, johon jaettiin vuoronumeroita.

–Saimme lisäapua esimerkiksi neuvoloista. Myös alan opiskelijoita oli mukana.

Palosaran mukaan influenssarokotuksia haettiin aiempaa aktiivisemmin.

–Se on hyvä asia, koska rokotuskattavuus on tärkeä asia influenssan torjunnassa.



Sekä Kotkassa että Kouvolassa rokotteita riittää julkisella puolella ensi vuoden puolellekin. Jos ennakkoon ilmoitetut rokotuspäivät eivät käy, pääsee piikitykseen ajan varaamalla.

Kiinnostus influenssarokotuksia kohtaan näkyy myös yksityisillä lääkäriasemilla. Kotkan Lääkärikeskuksessa ei ole enää rokotteita jäljellä.

–Tuskin saamme rokotteita lisää, sillä ne ovat tukustakin loppu, työterveyshoitaja Anna Rekonen kertoo.

Kouvolan Lääkärikeskuksessa influenssarokotteita on vielä jäljellä.

–Koko ajan varataan aikoja rokotukseen, aika samaan tahtiin kuin viime vuosina, yrittäjä Ari Toropainen Kouvolan Lääkärikeskuksesta kertoo.



Lähes 24 000 työntekijän työterveydenhuollosta Kymenlaaksossa vastaavassa Kymijoen Työterveys Oy:ssä on myös huomattu rokotusaktiivisuuden kasvaneen. Ylilääkäri Maija Melto-Gurung kertoo, että oli yllätys, että jo marraskuussa tuli todettuja influenssatapauksia. Niistä uutisointi on hänen mukaansa saanut ihmiset hakemaan rokotetta aiempaa vilkkaammin.

JUHA KOSKI

