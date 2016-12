7.12.2016 00:00 Haaveena luistelurata Kotkan kauppatorilla Kuvamanipulaatio antaa osviittaa, miltä luistelurata Kotkan kauppatorilla voisi näyttää. (Kuva: Kari Maja) Luistelurata Kotkan kauppatorilla. Lapsilla luistimet jalassa. Vanhemmat huilaavat lähellä kahvikupposen äärellä.

–Se on haaveena. Siihen koetetaan löytää hyvä sapluuna, sanoo Kotkan Kauppatien toiminnanjohtaja Samuli Kansa.

Kansan mukaan joissain kaupungeissa on kokeiltu synteettistä jäätä. Se kestää kelejä, mutta on melko tyyristä.

–Periaatteessa se olisi yksi vaihtoehto.

Yhdistyksessä on selvitelty myös jäähdytetyn tekojääradan kustannuksia.

–Se on kuitenkin vuosien päässä. Lyhyellä tähtämellä puhutaan ennemminkin jäädytysprojektista, jos sattuu hyvä talvi. Se on toteutettavissa pienin kustannuksin.



Kansan mukaan ei ole poissuljettua, että tänä talvenakin torin pintaa jäädytettäisiin.

–Se on keleistä kiinni.

Kaupungilla on omistuksessa siirrettäviä aitoja, joilla luistelualue voitaisiin rajata.

–Mistään kaukalosta ei puhuta, vaan alueen rajaamisesta siten, ettei kukaan liukastu tai loukkaannu siihen.

Luisteluradan hyödyntämisen tavat ovatkin sitten vain mielikuvituksesta kiinni.

–Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että jos luistelurata toteutuisi, yrittäjät lähtisivät siihen mukaan. Olisi paikka, missä käydä lämmittelemässä vaikka kaakaokupin äärellä. Voisi mahdollisesti vuokrata luistimia.

Luistelurata keskustassa tukisi positiivista kaupunki-imagoa.



Myös Haminassa on suunnitteilla tekojäärata torille. Päätöstä asiasta ei kuitenkaan ole tehty.

Haminan torille on pyritty tekemään viime vuosina pieni luistelualue jäädyttämällä.

