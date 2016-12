19.12.2016 00:00 Melkein kuin tv:n dekkareissa MALLIA MUILLE: Kotkan uudella poliisiasemalla ei vaellella kuin hollituvassa. Kuvassa Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Heli Jämsén-Turkki ja ylikomisario Mika Kuitunen. Ilma on raikasta – ainakin kun sitä vertaa vanhan poliisitalon aulaan. Siellä homeallergikot saivat heti oireita.

Seinät ovat vaaleita ja valoakin on reilummin. Muuten uuden poliisitalon odotusaula vaikuttaa yhtä ankealta kuin vanhassa. Kalustus on entiseen tapaan niukkaa. Harmaanruskeiden suorien penkkien selkänojat ovat matalat, materiaali tuntuu keinonahalta.

Nurkassa sentään kököttää pieni, toki koristeltu muovinen joulukuusi.



Yleisö pääsee tekemään vaikutelmia uudesta poliisitalosta ensi maanantaina, kun sen palvelut avautuvat virka-ajan alkaessa. Sisään niihin tullaan Norskankadun ja Ruukinkadun kulmauksen suunnasta. Pihalta löytyy kymmenkunta parkkiruutua.

Kovin paljon aulaa ja kakkoskerroksen muita asiakaspalvelutiloja pitemmälle tavallinen asiakas ei uudessa poliisitalossa pääsekään. Talossa ei viipoteta kuin hollituvassa.

Asema on ensimmäinen poliisihallinnon uuden suunnitelman mukaisesti valmistunut. Kokemuksista otetaan mallia muille.



Turvallisuuden ohella yksilönsuojaa on mietitty. Ovet ovat äänieristettyjä.

Kuulustelut ja kuulemiset hoidetaan omissa, noin 9–10 neliömetrin huoneissa. Ne näyttävät aika lailla samoilta kuin tv:n poliisisarjoissa.

–Asiatkin selviävät kuin dekkareissa, letkauttaa tiloja esittelevä Heli Jämsén-Turkki. Hän on Kaakkois-Suomen poliisin viestintäpäällikkö, vanhempi ylikonstaapeli.

Kuulusteluhuoneen keskellä on karu pöytä. Pöydästä seinään ulottuu portti. Asiakkaiden siniset tuolit on kiinnitetty lattiaan.

Viihtymään kuulusteluhuoneissa ei pääse muunkaan kalustuksen suhteen. Rusehtavaa akustiikkalevyä, synkkä lattia, tummat ovet molemmin puolin. Poliisin puoleisessa ovessa on pieni kurkistuslasi.



Rikosilmoitusta ei tarvitse kailottaa kaikkien kuullen, kuten muinoin. Niitä varten on omat kopperonsa. Ilmoituksen tekijä ja vastaanottaja on erotettu läpinäkyvällä sermillä.

Asetarkastuksiin tulevat eivät enää heilu torrakkoineen aulassa. Heidät ohjataan omaan tilaan. Tarkastukseen ase luovutetaan kopperossa teräksisen väliputken kautta. Viereistä ikkunaa ei saa rikki.

Ulkomaalaisasioille on oma odotustila, siellä kun kokonaiset perheet saattavat joutua odottelemaan tuntitolkulla.



Lupapalvelujen tarvitsijat ja poliisivankilan asiakkaat eivät kohtaa käytävillä. Maijat kurvaavat omista porteistaan alapihalle, joka on valvottu ja rajattu korkeilla aidoilla.

Putkia Kotkan poliisiaseman esimies, turvallisuuspäällikkö, ylikomisario Mika Kuitunen ei päästä edes kurkkaamaan. Säilöt on numeroitu, mutta Kuitusen mukaan on harkinnassa, josko niille annettaisiin sattuvat nimet.

Yleisötilojen ulkopuolella olevat kokoustilat on ristitty itäisten Suomenlahden saarten mukaan; on Rankki, Tammio, Santio, Kukio.

Kuitusen sanoin poliisivankila korkataan aikaisintaan 9. tammikuuta – josko silloin ensimmäinen asiakas sinne hamuaa.



Kotkan uuden poliisitalon palvelupäivystys avautui maanantaina 19.12. klo 8.00.



PAAVO VANIALA

paavo.vaniala@ankkurilehti.fi Ilma on raikasta – ainakin kun sitä vertaa vanhan poliisitalon aulaan. Siellä homeallergikot saivat heti oireita.Seinät ovat vaaleita ja valoakin on reilummin. Muuten uuden poliisitalon odotusaula vaikuttaa yhtä ankealta kuin vanhassa. Kalustus on entiseen tapaan niukkaa. Harmaanruskeiden suorien penkkien selkänojat ovat matalat, materiaali tuntuu keinonahalta.Nurkassa sentään kököttää pieni, toki koristeltu muovinen joulukuusi.Yleisö pääsee tekemään vaikutelmia uudesta poliisitalosta ensi maanantaina, kun sen palvelut avautuvat virka-ajan alkaessa. Sisään niihin tullaan Norskankadun ja Ruukinkadun kulmauksen suunnasta. Pihalta löytyy kymmenkunta parkkiruutua.Kovin paljon aulaa ja kakkoskerroksen muita asiakaspalvelutiloja pitemmälle tavallinen asiakas ei uudessa poliisitalossa pääsekään. Talossa ei viipoteta kuin hollituvassa.Asema on ensimmäinen poliisihallinnon uuden suunnitelman mukaisesti valmistunut. Kokemuksista otetaan mallia muille.Turvallisuuden ohella yksilönsuojaa on mietitty. Ovet ovat äänieristettyjä.Kuulustelut ja kuulemiset hoidetaan omissa, noin 9–10 neliömetrin huoneissa. Ne näyttävät aika lailla samoilta kuin tv:n poliisisarjoissa.–Asiatkin selviävät kuin dekkareissa, letkauttaa tiloja esittelevä. Hän on Kaakkois-Suomen poliisin viestintäpäällikkö, vanhempi ylikonstaapeli.Kuulusteluhuoneen keskellä on karu pöytä. Pöydästä seinään ulottuu portti. Asiakkaiden siniset tuolit on kiinnitetty lattiaan.Viihtymään kuulusteluhuoneissa ei pääse muunkaan kalustuksen suhteen. Rusehtavaa akustiikkalevyä, synkkä lattia, tummat ovet molemmin puolin. Poliisin puoleisessa ovessa on pieni kurkistuslasi.Rikosilmoitusta ei tarvitse kailottaa kaikkien kuullen, kuten muinoin. Niitä varten on omat kopperonsa. Ilmoituksen tekijä ja vastaanottaja on erotettu läpinäkyvällä sermillä.Asetarkastuksiin tulevat eivät enää heilu torrakkoineen aulassa. Heidät ohjataan omaan tilaan. Tarkastukseen ase luovutetaan kopperossa teräksisen väliputken kautta. Viereistä ikkunaa ei saa rikki.Ulkomaalaisasioille on oma odotustila, siellä kun kokonaiset perheet saattavat joutua odottelemaan tuntitolkulla.Lupapalvelujen tarvitsijat ja poliisivankilan asiakkaat eivät kohtaa käytävillä. Maijat kurvaavat omista porteistaan alapihalle, joka on valvottu ja rajattu korkeilla aidoilla.Putkia Kotkan poliisiaseman esimies, turvallisuuspäällikkö, ylikomisario Mika Kuitunen ei päästä edes kurkkaamaan. Säilöt on numeroitu, mutta Kuitusen mukaan on harkinnassa, josko niille annettaisiin sattuvat nimet.Yleisötilojen ulkopuolella olevat kokoustilat on ristitty itäisten Suomenlahden saarten mukaan; on Rankki, Tammio, Santio, Kukio.Kuitusen sanoin poliisivankila korkataan aikaisintaan 9. tammikuuta – josko silloin ensimmäinen asiakas sinne hamuaa.Kotkan uuden poliisitalon palvelupäivystys avautui maanantaina 19.12. klo 8.00. 19.12.2016 > Melkein kuin tv:n dekkareissa 12.12.2016 > Juhlapyhien junat täyttyvät hyvää vauhtia > Seuraa meitä Instagramissa > Kilpavietti vetää valjakkourheiluun 7.12.2016 > Haaveena luistelurata Kotkan kauppatorilla 30.11.2016 > Influenssa on täällä 25.11.2016 > Lauri Yrjölä kisaa viisuihin 23.11.2016 > Säästöä pienellä vaivalla 17.11.2016 > Kotkan tori säihkyy pian joulua 11.11.2016 > Ruokajonot eivät kutistu << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>