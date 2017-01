4.1.2017 00:00 On taas tipattoman aika KORKKI KIINNI: Tammikuussa moni pohtii suhdettaan alkoholiin. Tammikuussa joulun juoma- ja ruokaähky ovat muisto vain. Aika moni päättää viettää vuoden ensimmäisen kuukauden kokonaan ilman alkoholia. Mutta onko tipattomasta tammikuusta oikeasti hyötyä?

–Kyllä on. Sisäelimet vaativat muutamia päiviä pidemmän ajan toipuakseen. Myös mieliala kohenee. Liiallinen alkoholin käyttöhän aiheuttaa masennusta ja ahdistusta, sanoo A-klinikan Etelä-Suomen alueen palvelupäällikkö Mari Nielsen.

Hänen mukaansa tipaton tammikuu on myös hyvä hetki pysähtyä miettimään suhdettaan alkoholiin.

–Jääkö joitain sovittuja asioita tai menoja väliin alkoholin takia? Määrittääkö alkoholi liikaa vapaa-ajanviettoa?, Nielsen luettelee pohtimisen aiheita.

Joidenkin tutkimusten mukaan 16 prosenttia alkoholia käyttävistä suomalaisista viettää tipatonta tammikuuta. Ilmeisesti suurin osa pääsee tipattoman viettoon ilman ammattiapua, sillä tammikuu ei erotu A-klinikoilla kävijäpiikkeinä.

–Palveluja kysytään ympäri vuoden aika tasaisesti, Nielsen sanoo.



Miltä tipaton kuukausi sitten tuntuu? Kysytäänpä sitä eräältä yli viisikymppiseltä miespuoliselta kansalaiselta. Hän haluaa esiintyä jutussa nimettömänä, koska ”kaverit vinoilevat jo muutenkin riittävästi.” Hän kertoo viettäneensä tipatonta tammikuuta ”ainakin parikymmentä vuotta”.

–Alussa se taisi lähteä vain kokeilun halusta. Ei minulla mitään ongelmaa alkoholin kanssa ole, vaikka joskus hauskassa seurassa saattaakin venähtää pikkutunneille. Nyt tipattomasta tammikuusta on vain tullut tapa. Oikeastaan sitä tuon joulun ja uudenvuoden läträämisen jälkeen jopa odottaa, mies tuumii.

Hän myöntää, että alkoholi liittyy joskus turhankin paljon viikonloppujen viettoon.

–On ihan mukavaakin keksiä muuta tekemistä lauantai-iltaan kuin viinipullon ja pizzan kanssa seurustelu. Jotenkin tammikuussa tulee sellainen pieni terveyspuuska. Liikunta lisääntyy ja painoakin lähtee yleensä muutama kilo, lievästi ylipainoinen haastateltava sanoo.

–Liittyy tipattomaan pieni itsepetoskin. Käyn kerran vuodessa terveystarkastuksessa. Maksa-arvot ovat aina kohdallaan, kun sen ajoittaa tammikuulle, mies naureskelee.

Hän myöntää, että juomatavat palaavat kyllä ennalleen jo helmikuussa.



Tipattoman tammikuun vaikutuksia on tutkittu paljon. Joitakin vuosia sitten tiedelehti New Scientist laittoi kymmenen toimittajaansa kokeeseen. He olivat viisi viikkoa ilman alkoholia. Vertailuryhmässä oli neljä toimittajaa, jotka jatkoivat alkoholinkäyttöä normaaliin tapaan.

Kaikilta tutkittiin eräät veren ja maksan arvot ennen ja jälkeen. Tipattomuuden vaikutukset näkyivät helposti. Maksan rasvamäärä putosi 15–20 prosenttia, paastoverensokeri keskimäärin 23 prosenttia ja paino laski keskimäärin 1,5 kiloa. Tipattomat koehenkilöt arvioivat myös unenlaatunsa, työtehonsa ja keskittymiskykynsä parantuneen selvästi.

Ainoana negatiivisena asiana tipattomalla olleet pitivät sosiaalisen elämän hiljentymistä.

Jotkut asiantuntijat muistuttavat, että kuukauden tauko ei terveyttä kohenna, jos alkoholia käyttää runsaasti ja juomatavat palautuvat tammikuun jälkeen ennalleen.

JUHA KOSKI

juha.koski@ankkurilehti.fi Tammikuussa joulun juoma- ja ruokaähky ovat muisto vain. Aika moni päättää viettää vuoden ensimmäisen kuukauden kokonaan ilman alkoholia. Mutta onko tipattomasta tammikuusta oikeasti hyötyä?–Kyllä on. Sisäelimet vaativat muutamia päiviä pidemmän ajan toipuakseen. Myös mieliala kohenee. Liiallinen alkoholin käyttöhän aiheuttaa masennusta ja ahdistusta, sanoo A-klinikan Etelä-Suomen alueen palvelupäällikköHänen mukaansa tipaton tammikuu on myös hyvä hetki pysähtyä miettimään suhdettaan alkoholiin.–Jääkö joitain sovittuja asioita tai menoja väliin alkoholin takia? Määrittääkö alkoholi liikaa vapaa-ajanviettoa?, Nielsen luettelee pohtimisen aiheita.Joidenkin tutkimusten mukaan 16 prosenttia alkoholia käyttävistä suomalaisista viettää tipatonta tammikuuta. Ilmeisesti suurin osa pääsee tipattoman viettoon ilman ammattiapua, sillä tammikuu ei erotu A-klinikoilla kävijäpiikkeinä.–Palveluja kysytään ympäri vuoden aika tasaisesti, Nielsen sanoo.Miltä tipaton kuukausi sitten tuntuu? Kysytäänpä sitä eräältä yli viisikymppiseltä miespuoliselta kansalaiselta. Hän haluaa esiintyä jutussa nimettömänä, koska ”kaverit vinoilevat jo muutenkin riittävästi.” Hän kertoo viettäneensä tipatonta tammikuuta ”ainakin parikymmentä vuotta”.–Alussa se taisi lähteä vain kokeilun halusta. Ei minulla mitään ongelmaa alkoholin kanssa ole, vaikka joskus hauskassa seurassa saattaakin venähtää pikkutunneille. Nyt tipattomasta tammikuusta on vain tullut tapa. Oikeastaan sitä tuon joulun ja uudenvuoden läträämisen jälkeen jopa odottaa, mies tuumii.Hän myöntää, että alkoholi liittyy joskus turhankin paljon viikonloppujen viettoon.–On ihan mukavaakin keksiä muuta tekemistä lauantai-iltaan kuin viinipullon ja pizzan kanssa seurustelu. Jotenkin tammikuussa tulee sellainen pieni terveyspuuska. Liikunta lisääntyy ja painoakin lähtee yleensä muutama kilo, lievästi ylipainoinen haastateltava sanoo.–Liittyy tipattomaan pieni itsepetoskin. Käyn kerran vuodessa terveystarkastuksessa. Maksa-arvot ovat aina kohdallaan, kun sen ajoittaa tammikuulle, mies naureskelee.Hän myöntää, että juomatavat palaavat kyllä ennalleen jo helmikuussa.Tipattoman tammikuun vaikutuksia on tutkittu paljon. Joitakin vuosia sitten tiedelehti New Scientist laittoi kymmenen toimittajaansa kokeeseen. He olivat viisi viikkoa ilman alkoholia. Vertailuryhmässä oli neljä toimittajaa, jotka jatkoivat alkoholinkäyttöä normaaliin tapaan.Kaikilta tutkittiin eräät veren ja maksan arvot ennen ja jälkeen. Tipattomuuden vaikutukset näkyivät helposti. Maksan rasvamäärä putosi 15–20 prosenttia, paastoverensokeri keskimäärin 23 prosenttia ja paino laski keskimäärin 1,5 kiloa. Tipattomat koehenkilöt arvioivat myös unenlaatunsa, työtehonsa ja keskittymiskykynsä parantuneen selvästi.Ainoana negatiivisena asiana tipattomalla olleet pitivät sosiaalisen elämän hiljentymistä.Jotkut asiantuntijat muistuttavat, että kuukauden tauko ei terveyttä kohenna, jos alkoholia käyttää runsaasti ja juomatavat palautuvat tammikuun jälkeen ennalleen. 4.1.2017 > On taas tipattoman aika 3.1.2017 > Kelan toimisto Kotkassa avoinna loppiaisena 2.1.2017 > Oikaisu 28.12.2016 > Ilotulitukset avaavat juhlavuoden 21.12.2016 > ”Kymenlaakson tulevaisuus on pelottava” 19.12.2016 > Melkein kuin tv:n dekkareissa 12.12.2016 > Juhlapyhien junat täyttyvät hyvää vauhtia > Seuraa meitä Instagramissa > Kilpavietti vetää valjakkourheiluun 7.12.2016 > Haaveena luistelurata Kotkan kauppatorilla << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>