5.1.2017 10:00 Automaatista 58 000 euron pelivoitto Kotkalaisessa pelisalissa koettiin tiistaina 3. tammikuuta puolenpäivän aikaan yllättävä hetki, kun asiakas sai raha-automaatista 58 100 euron suuruisen voiton. Suurvoitto tuli Veikkauksen Alkemia-pelistä.

– Pelisalissa oli voiton aikaan useampi asiakas, mutta kukaan heistä ei kiljunut riemusta voiton merkiksi. Voittaja halusi varmaankin pitää matalaa profiilia, kertoo Pasaatin Pelaamossa voittohetkellä töissä ollut Pekka Köster.

Alkemia on Veikkauksen monilinjainen peli, jonka kasvava suurvoitto osui nyt onnekkaalle pelaajalle. Jackpot eli suurvoitto laukeaa, kun pelaaja saa arvontakiekoille yhteensä 8 Komeetta-kuviota. Jackpot voi kasvaa jopa 100 000 euroon.

Alkemian kasvavan jackpotin voi voittaa ainoastaan Veikkauksen omissa pelisaleissa ja peliklubeilla. Peli on pelattavissa myös esimerkiksi kaupoissa, huoltoasemilla ja ravintoloissa, joissa Alkemian päävoitto on liiketilasta riippuen joko 250 tai 500 euroa.