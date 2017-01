20.1.2017 00:00 Kahdeksan kaistaa Hyväntuulentiellä 40 VUOTTA SITTEN Kotkan keskustan asemakaavassa oli mahtipontisia liikenneväyliä. Kuvateksti: Kotkan uudesta uljaasta keskustasta tehtiin 1970-luvulla pienoismalli, joka oli näytteillä kaupungintalolla. Klikkaa kuva isommaksi.



Kahdeksankaistainen Hyväntuulentie, tunneli läpi Palotorninvuoren. Linja-autoasema Rautatienkadulle ja Kotkansaarelle useita pysäköintitaloja. Siinä palasia Kotkan asemakaavasta, jota esiteltiin näyttävästi 40 vuotta sitten (13.1.1977) ilmestyneessä Kotkansilmä-lehdessä.

Uusi uljas Suur-Kotka oli syntynyt vain pari viikkoa aiemmin runttaamalla kolme Koota eli Kymi, Karhula ja Kotka pakkoliitoksella yhteen. Usko tulevaisuuteen ja jopa 100 000 asukkaan kaupunkiin oli vielä kova, joskin kasvuvoima oli 1977 alkanut jo hiipua.

Kotkansilmän jutun kuvituksena oli kaupungintalon kuudennessa kerroksessa ollut komea pienoismalli tulevaisuuden Kotkasta. Asemakaava ja pienoismalli pohjautuivat professori Olli Kivisen laatimaan kolmen kunnan yhteiseen yleiskaavaan, joka hyväksyttiin 1969.



Kivinen oli laskenut tulevaisuuden liikennevirtoja, jotka olivat ennusteissa melkoisia. Hyväntuulentiekin oli piirretty peräti kahdeksankaistaiseksi ja Kotkansaari oli täynnä pysäköintitaloja. Hyväntuulentieltä olisi johtanut ajoramppien ja eritasoliittymien kimara suoraan Kantasatamaan.

Jo 1955 Olli Kivinen oli voittanut kilpailun, jossa etsittiin yleissuunnitelmaa Kotkaan liitettyjen läntisten alueiden rakentamiseksi. Kivisen esityksessä kulki rautatie Mussalon satama- ja teollisuusalueelle Ruonalan länsipuolisten saarten kautta. Nykyiset Ruonalan asukkaat lienevät tyytyväisiä, että rautatie ei koskaan toteutunut.

Jo 1977 oli käymässä selväksi, että Kivisen suunnitelmat olivat liian toiveikkaita. Kantasataman liikenne- ja työntekijämäärät sekä Kotkansaaren asukasluku olivat pikemminkin laskusuunnassa. Tuolloin suunniteltiin uutta satamanosaa Hietaseen, jonne se valmistuikin 1983.



Vuonna 1977 voimassa ollut asemakaava ei kuitenkaan ollut vain haavehöttöä, vaan osa suunnitelmista toteutui. Kotkansilmä ennusti aivan oikein, että ”Silta Mussalon saarelle on ehkä realistisin näistä suuren luokan suunnitelmista, joita tässä asemakaavassa on esitetty.”

Mussalon nykyinen asuntoalue oli 1977 vielä utuinen kuva suunnittelijoiden silmissä: ”Mussalon saaren käyttöä ei tässä vaiheessa ole vielä tarkasti suunniteltu, vaikka erilaisia puheita on liikkunut jo pitkään”, lehdessä todettiin.



Asemakaavaa oli pitkin 1970-lukua jo tarkistettu useita kertoja. Esimerkiksi Kalliolan alueelle lähelle Sapokkaa oli alkuperäisessä kaavassa piirretty nykyistä matalampia taloja ja puistoakin olisi ollut enemmän. Pääkirjaston paikalle oli alunperin kaavoitettu puisto.

Jutun lopussa muistutettiin, että kaupungintalon pienoismallia sai kuka tahansa kaupunkilainen käydä katsomassa. ”Ainakin se (pienoismalli) antaa kuvan siitä, millainen kaupunkimme nykyinen keskusta saattaisi olla, jos kehitys olisi ollut toisenlainen.”



Lähteenä käytetty Kotkansilmän lisäksi Juhani Saarisen teosta Kymistä Kotkaan II.



JUHA KOSKI

