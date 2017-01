24.1.2017 15:00 Kouvola hakee poikkeuslupaa akuuttipäivystykselle Kouvolan kaupunginvaltuusto linjasi iltakoulussaan 23.1., että kaupunki hakee itse sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupaa akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen vuoden 2018 alusta.

Hakemukseen sisältyy määräaikaiset järjestelyt, joilla turvataan kouvolalaisten asukkaiden palvelut siirtymäkauden ajan, kun akuuttilääkäreitä ei ole saatavilla.



Hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu korostaa, että sote-valmistelutyö peruspalvelujen osalta sujuu hyvässä yhteistyössä.

–Erikoissairaanhoito on vain pieni osa tulevaa sote-uudistusta, mutta merkittävää Kouvolan sijainnin ja väestömäärän sekä kaupungin elinvoimaisuuden kannalta.



STM on selvittänyt, että matka-aika lähimpään laajan päivystysyksikön sairaalaan olisi puolella suomalaisista alle 30 minuuttia ja 80 prosentilla alle 50 minuuttia.

–Kouvolassa tämä ei toteudu edes Kymenlaakson keskussairaalan saavutettavuuden osalta. Siksi on tärkeää taata riittävät ja palvelutarpeeseen vastaavat päivystyspalvelut näin suurelle väestökeskittymälle, Kumpu toteaa.