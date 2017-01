24.1.2017 16:00 Yhdistykset asukkaan asialla Asukkaat paikalliskehittäjinä Kouvolassa -hankkeessa työskennellyt Katja Valkeinen (vas.), sekä Nadja Baltzar Suur-Kouvolan Romaniyhdistyksestä, Jaana Lehtilä Lehtomäki-Viitakumpu kyläyhdistyksestä ja Reija Leino Eskolanmäen-Kankaron kyläyhdistyksestä kertovat yhdistystensä ottavan aktiivista roolia lähiöissä yhteisöllisen toiminnan kehittämisessä. Yksi romaniyhdistys, kaksi kyläyhdistystä.

Korttelikoti Oravanpesän kahvipöydän ympärille on kokoontunut kolmen Kouvolassa viime vuonna perustetun yhdistyksen nokkamiehet ja -naiset. Tarkoitus on tuoda julki, miten ja miksi yhdistykset on perustettu ja mitä kaikkea on suunnitteilla.



Suur-Kouvolan Romaniyhdistyksen puheenjohtaja Kinnu Asp kertoo toiminnan ideana olevan romanien osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen.

–Tavoitteenamme on saada aikaan pysyviä ja kestäviä parannuksia romaniväestön asemaan.



Asukasviihtyvyyden parantaminen ja lisää toimintaa alueelle. Eskolanmäen-Kankaron kyläyhdistys pyrkii järjestämään vuodessa neljät asukastapaamiset, joissa jokainen saa äänensä kuuluville.

–Tuntuu, että yhteisöllisyys on hävinnyt. Jokainen puurtaa yksikseen. Yhdistyksemme kautta voisimme oppia tuntemaan ja samalla auttaa toisiamme, pohtii hallituksen jäsen Reija Leino.

Puheenjohtaja Eero Hasu kaipaa riveihin erityisesti nuoria aktiivisia toimijoita, mutta toki kaikenikäiset ovat mieluisia jäseniä.

–Kirpputoreja on jo pidetty ja pidetään jatkossakin. Kesäjuhlat aiomme viettää Pentsojan puistossa elokuussa, hän vinkkaa.



Alueen imago nousuun ja palvelujen säilyminen, luettelevat puheenjohtaja Jaana Lehtilä ja hallituksen jäsen Mika Hagert Lehtomäki-Viitakumpu kyläyhdistyksen pinnalla olevia tehtäviä. Syksyllä yhdistys kampanjoi sen puolesta, ettei energiajuomia myytäisi alle 15-vuotiaille. Taustalla oli huolenpito alueen nuorista.

Vielä ei asia saanut tulta alleen.

–Lähdimme liikkeelle vähän tunnustellen. Mutta viisastuimme, miten tällainen pitää tehdä oikein, Lehtilä sanoo.



