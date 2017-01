25.1.2017 00:00 ”Kyllä sen pitää pari vuosikymmentä kestää” UUSI ILME: Liisa Koskelainen-Röyhy uudisti Ankkurin ja PK:n logot. Kaupunkilehdet Ankkuri ja PK ovat uudistaneet tunnuslogonsa. Tuore ilme näkyy tästä viikosta alkaen paperilehdissä.

Uusi graafinen ilme päivitetään myös lehtien toimitiloihin, käyntikortteihin ja omaan mainontaan porrastetusti sydäntalven kuluessa.



Uusien logojen takaa löytyy kouvolalainen pk-yritys Design House ILO.

– Olen graafisen alan sekatyöläinen, logojen suunnittelija, graafikko Liisa Koskelainen-Röyhy kertoo.

Hän on pyörittänyt yritystään vuodesta 2011. Graafisella alalla hän on työskennellyt vuodesta 2003 alkaen.

– Vuodesta 2006 saakka olen ollut mukana tekemässä PK- ja Ankkuri-lehtien ilmoitusvalmistusta ja taittoa, Koskelainen-Röyhy sanoo.



Yrityslogon suunnittelu on Koskelainen-Röyhyn mukaan aikaa vievä ja haasteellinen projekti.

– Siinä täytyy aika tarkkaan kartoittaa se, mitä asiakasyritys oikeasti tarvitsee ja haluaa. Prosessissa pitää tutustua hyvin asiakkaan luonteeseen ja toimialaan.

Kaupunkilehtien logojen ”veistäminen” vei Koskelainen-Röyhyn aikaa pari kuukautta.

– Työhön liittyi myös se, kuinka logoa sovelletaan roll-upeissa, käyntikorteissa ja esitteissä. Logotyö onkin useimmiten tällainen laajempi kokonaispaketti.



Koskelainen-Röyhy halusi tehdä kaupunkilehdille pari vuosikymmentä kestävän logoperheen.

– Työssä pääpointti oli se, että logot olisivat samaa sarjaa, graafisesti yhtäläiset. Toinen pointti se, että ne kestäisivät aikaa. Että ne olisivat selkeät, modernit mutta aikaa kestävät.

Lopuksi, millainen on onnistunut yritystunnus?

– Jos logo on käytössä kymmeniä vuosia, niin se on sellaisenaan esimerkki siitä, että logo on onnistunut. Hyvä logo jää mieleen ja kuvastaa asiakasyritystä.

– Tärkeintä on se, että yritys ja asiakas on siihen niin tyytyväinen, että kokee logon omakseen.

Petri Piipari

