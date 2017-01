27.1.2017 00:00 Työttömyys vaivasi 1970-luvullakin 40 VUOTTA: Työttömien määrä Kotkassa on kaksinkertaistunut vuodesta 1977. Kotkassa oli 40 vuotta sitten ennätysmäärä työttömiä, 2 257. Näin kertoi 27.1. 1977 ilmestynyt Kotkansilmä-lehti. Työttömyysprosentti oli seitsemän.

Vertailun vuoksi voi todeta, että nyt Kotkassa on nyt 5 242 työtöntä, työttömyysprosentti runsaat 21.



Kotka, Karhula ja Kymi oli pakkoliitetty vuoden 1977 alusta. Asukkaita uudessa uljaassa Kotkassa oli 62 000. Työvoimaakin lienee ollut nykyistä enemmän, sillä asukkaita on nyt runsaat 54 000. Eli tähän päivään verrattuna työttömyysprosentti on ollut 1977 vieläkin pienempi.

Juttu oli otsikoitu Työttömyyskorvauksiin hupenee iso kasa rahaa. Tuo iso kasa tarkoitti noin kymmentä miljoonaa markkaa. Jutussa todettiin, että tuolla summalla voisi rakentaa viisi keskikokoista kerrostaloa.



Lehti oli käynyt haastattelemassa Kotkan työvoimatoimiston johtajaa Oiva Roinista.

–Tällä hetkellä tilanne Kotkassa on todella huono eikä parannusta ole aivan heti odotettavissa, Roininen totesi.

Työttömyyskorvaus oli 38 markkaa ja sitä maksettiin viideltä päivältä viikossa.

Tuolloin maksettiin työttömyyskorvauksen ohella työttömyysavustusta. Sen suuruus oli enimmillään 51 markkaa päivässä viideltä päivältä.

Varsinaista työttömyyskorvausta sai, mikäli puolison tulot eivät menneet tietyn rajan yli. Jos puoliso hankki kuukaudessa 1 375 markkaa tai enemmän, ei työttömyyskorvausta maksettu lainkaan.

Oiva Roininen oli ilmeisesti nähnyt pahoja työttömyysaikoja ennenkin. Hän kertoi, että ilmapiiri oli vaikeista ajoista huolimatta vähemmän kireä ja pehmeämpi kuin edellisinä suurtyöttömyysaikoina.



Roininen arveli, että työttömien toimeentulotaso oli kuitenkin aikojen saatossa parantunut.

Jutussa tehtiin myös psykologisia päätelmiä: Raha selvästi rauhoittaa työtöntä. Toisaalta taas nuorison tottuminen ”ilmaiseen rahaan” ei varmastikaan ole pitkäaikaisena ilmiönä eduksi.

40 vuotta sitten sekä työttömyyskorvaus että -avustus olivat verottomia. Kotkansilmä arveli, että verottomuus heikensi kunnan mahdollisuuksia järjestää erinäisiä töitä.

JUHA KOSKI

