1.2.2017 00:00 Ahtaus helpottuu kesän jälkeen KARHULA Sairaalalle lisää tilaa, jäähallin kylmäkoneisto uusitaan. Karhulan sairaalan tienoon pysäköintipulmista on valitettu jo vuosia. Rakenteet ovat vanhentuneita. Kun autot ovat isoja, on kapeista väleistä ahtaissa tiloissa vaikea luovia. Lumi vain pahentaa tilannetta. Karhulan sairaalan pysäköintipulmat helpottuvat ensi kesänä. Kaupunki tekee autoille lisää hiekkakenttää sairaalan ja moottoritien välille. Uusia parkkipaikkoja tulee 35.

Sairaalan tienoon parkkiongelmista ovat purnanneet niin sairaalassa kävijät ja henkilökunta kuin Karhulan koulun väki.

–Meille tulee jatkuvasti valituksia aiheesta, rakennuttajapäällikkö Ville Suni kaupungin teknisestä toimesta kertoo.

Poliisillekin asiat ovat edenneet, kun autoja on kolhittu. Näin on käynyt jo tänäkin vuonna. Sairaalan edustan pysäköintialueiden rakenteet on mitoitettu aikana, jolloin autot olivat nykyistä lyhyempiä.



Uudet pysäköintipaikat tehdään, vaikka Kymenlaakson sote-työryhmän tuoreen linjauksen mukaan Karhulan sairaala - kuten Haminankin sairaala - tyhjennetään potilaista jahka niin kutsuttu uudistus etenee. Siitä ei ole tietoa, käykö näin ja milloin se tapahtuisi ja mitä toimintaa sairaalan tiloihin tulisi.



Parkkialue sisältyy teknisen lautakunnan hyväksymään tämän vuoden työohjelmaan. Muita suuria käyttäjäryhmiä koskettavia kohteita ovat muun muassa Karhuvuoren urheilutalon parketin uusinta ja Otsolan koulun liikuntasalin lattian hionta ja lakkaus, jotka nämäkin tehdään kesällä.

Jäähallin kylmäkoneiston uusinta alkaa jo huhtikuun lopulla ja hallit ovat luistelukunnossa taas elokuun alusta alkaen. Kustannusarvio on 350 000 euroa.

Teknisen toimen yksittäisistä investoinneista yksi suurimmista on Mussalon sataman teollisuusalueen laajentaminen länteen tuulivoimaloiden lähellä. Työhön uppoaa 600 000 euroa. Juha Vainion katua Sapokasta Kuusiseen kunnostetaan 840 000 eurolla, mistä Ankkuri on kertonut jo lokakuussa 2016.

PAAVO VANIALA

