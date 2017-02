3.2.2017 00:00 Värikäs fantasiamaailma esittäytyy TEATTERI: Kotkan kaupunginteatterissa esitetään Astrid Lindgrenin Ronja Ryövärintytär. Ronja Ryövärintyttären värikkäissä lavasteissa (vasemmalta): Annuska Hannula (Ronja), Kari Kukkonen (Kalju-Pietu), Nadja Holopainen (Räyhä-Rontti) ja Lise Holmberg (Loviisa). Ohjaaja Marielle Eklund-Vasama kuvailee Kotkan kaupunginteatterissa lauantaina 4. helmikuuta ensi-iltansa saavaa Ronja Ryövärintytärtä energiseksi, elämänhalua pursuavaksi, musiikilliseksi, liikunnalliseksi ja visuaaliseksi näyttämöteokseksi.

–Edustan ikäluokkaa, joka tykkäsi hirveästi Astrid Lindgrenin kirjasta jo ensi-painoksen aikoihin. Tuolloin minua viehätti kauniisti kirjoitettu rakkaustarina, jossa riittää kaipuuta ja jännitettä. Nyt aikuisiän lukukokemuksena pinnalle nousee erityisesti konflikteja tuottava omistamisen halun teema.



Teatterinjohtaja Snoopi Siren huomioi Ronja Ryövärintyttären olevan paitsi rakenteeltaan klassinen romeo ja julia -tarina myös humanistinen teos, johon sisältyy monenlaisia arvoja, kuten ihmisyyttä, luontoa puolustavia lauseita. Siren tuo esiin tuotannon voimakkaan visuaalisuuden, jossa on ”uutta, vanhaa, vähän sinistä ja lainattua”. Oma lukunsa ovat monet fantasiahahmot.

–Varsinkin puvustuksessa olemme halunneet luoda ajattoman tason, post-apokalyptisen maailman, jolloin olemme voineet käyttää moderniakin materiaalia, Eklund-Vasama mainitsee.



–Lindgrenin tarinan voimasta ja kantavuudesta kertoo, että se toimii paikkaan ja aikaan katsomatta. Suosittelen näytelmää jo pelkästään fantasiaolentojen perusteella, hymyilee Siren ja huomioi, että produktiossa ovat mukana teatterin kaikki näyttelijät sekä joukko avustajia.

Kysymyksessä on koko perheen näytelmä, jonka ikäsuositus on seitsemän vuotta. Väliaikoineen yli kaksituntinen esitys saattaa olla pitkä nuorimmille. Lisäksi pikkuväki voi kokea syöjättäret ja menniäiset pelottavina.



Annuska Hannula, miltä tuntuu näytellä paljain jaloin?

–Se on kyllä parasta. Rakastan olla avojaloin. Kun syksyllä kävimme ottamassa kuvia tätä ensi-iltaa varten metsikössä, liikuskelin onnessani sammalmättäillä. Ihanaa on tehdä teatteria, joka on suunnattu erityisesti lapsille, tuumii Hannula, joka valmistui näyttelijäksi viime vuonna Nätyltä.

KAI-PEKKA VESALAINEN

