10.2.2017 00:00 Kotkan historiaa netissä Petrit Anttila ja Osola sekä Niko Westman kartoittavat videosarjalla paikallishistoriaa. Helilän koulun historian ja yhteiskuntaopin lehtori Petri Osola ja hänen kollegansa, Karhulan lukion lehtori Petri Anttila ovat kesästä 2016 lähtien ideoineet ja valmistaneet Kotkan paikallishistoriasta kertovaa videosarjaa, josta YouTubessa on nähtävillä jo yksitoista jaksoa.

–Päätimme julkaista nettisarjan nimenomaan YouTubessa, koska nuoret seuraavat sitä aika paljon, toteaa Osola ja lisää, että nuoria ajatellen nettisarja toimii opetuksen tukena, mutta on myös muiden kiinnostuneiden löydettävissä.



Nettisarjan esikuvana on toiminut Pimeä historia -tv-sarja, jossa käytiin läpi Suomen historiaan liittyviä tapahtumia. Osola ja Anttila keksivät ryhtyä hyödyntämään ideaa paikallishistoriaan. Kuvauksesta ja editoinnista vastaava Niko Westman löytyi miesten yhteisestä harrastuksesta Olavi Sola Orkesterista.

Työnjakoon kuuluu, että Osola ja Anttila toimivat videoilla vuoronperään kertojina.

–Suunnittelemme ja käsikirjoitamme jaksoja vuorottain.



–Aiheita riittää varmaan loputtomiin, mutta jatkamme ainakin niin kauan kuin intoa riittää. Emme ainakaan vielä ole loppusuoralla. Melko nopeastihan jaksoja syntyy, kun käsikirjoitus on valmis, niin kuvaaminen ja leikkaaminen hoituvat aika lailla pikaisesti.

–Lähdimme liikkeelle kivikaudesta. Kohta lähestymme toisen maailmansodan vuosia, joten pian olemme nykyajassa, josta voimme taas palata taaksepäin varhempiin aikoihin.



Osolan mukaan sarjasta saatu palaute on ollut varsin myönteistä ja kannustavaa.

–Facebook -sivuillemme on tullut melko paljon tykkäyksiä ja jaksot ovat keränneet mukavasti katsojia. Työkaverit ovat kehuneet ja kannustaneet meitä jatkamaan. Oppilaatkin kyselevät ja odottelevat seuraavia jaksoja.

–Mitään tukia tai avustuksia emme saa, vaan tämä on meille puhdas harrastus.



Videosarja löytyy YouTubesta: Kotkan historiaa.