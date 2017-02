17.2.2017 00:00 Puita kaadetaan Isossapuistossa Kotka kaataa Isostapuistosta 16 puuta turvallisuussyistä. Puunkaato aloitetaan ensi maanantaina ja puut on kaadettu sekä rungot ja risut korjattu ensi viikon aikana. Myöhemmin myös kannot jyrsitään pois.

Suurin osa kaadettavista puista on komeita tervaleppiä, joten kaadot tulevat mahdollisesti aiheuttamaan myös mielipahaa.

Kaupunki kuitenkin istuttaa puistoon korvaavia puita vielä kuluvana vuonna.



Kotkan kaupungin puistotoimi on viime vuosina nuorennusleikannut varsinkin keskustan katu- ja puistopuita.

Muutamia huonokuntoisimpia on jouduttu myös kaatamaan.

Puistotoimi on käyttänyt puiden kuntoarvioinnissa jo toistakymmentä vuotta arboristi, hortonomi Teppo Suorantaa joka on oman alansa kokeneimpia Suomessa.

