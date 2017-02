22.2.2017 00:00 Ovi auki joka päivä VIIKON KASVO Kioskikauppiaan on osattava monta asiaa. Kuka olet, mitä teet?

–Olen Maarit Airosto, 46, Karhulan Sammonaukion R-kioskin uusi kauppias. Kotkassa olen asunut reilut kolme vuotta. Aiemmin olin R-kauppiaana Nurmeksessa noin viisi vuotta. Perheeseeni kuuluvat lapset.

Olet siis itsenäinen yrittäjä?

–Kyllä. Lähes kaikki R-kioskit ovat nykyään yrittäjävetoisia. Työllistän itseni lisäksi kaksi henkilöä.

Mikä on työssäsi parasta?

–Asiakkaiden kohtaaminen. Tykkään ihmisistä.

Entä huonointa?

–Jokaisessa hommassa taitaa olla jotain huonoakin. No, ehkä tämä on välillä aika rankkaa seisomatyötä.

Mitä kioskiyrittäjältä nykyään vaaditaan?

–Pitää hallita asiakaspalvelu ja on osattava myös työnantajan rooliin liittyvät asiat. Vastuuta on, meidän kauttamme kulkee esimerkiksi passeja, henkilökortteja ja paketteja. On myös hallittava Veikkauksen pelit sekä Toto-ravipelit. Myymme myös puhelinkortteja ja elintarvikkeita. Kaikista näistä on oltava tietoa.

–Tätä hommaahan ei pyöritetä yksin eli kiitos myös tiimilleni.

Onko kioski auki joka päivä?

–On, 365 päivää vuodessa. Arkisin kello 7.30–21.30, sunnuntaisin avataan yhdeksältä.

Mitä tuotteita kioskista ostetaan eniten?

–Kahvia menee paljon, samoin nopeasti syötäviä välipaloja kuten pizzaa ja ärräleipiä. Ja tietysti limsaa ja makeisia.

Mieliruokasi?

–Naudan sisäfile, valmistettuna medium miinukseksi.

Minkä kirjan luit viimeksi?

–Raamattua. Mutta en nyt tietysti koko kirjaa lukenut kerralla.

Minkä elokuvan katsoit viimeksi?

–Cherbourgin sateenvarjot. Olin aikoinaan Aamulehdessä töissä ja sain sen eräältä toimittajalta. Ihana elokuva.

Mielimusiikkisi?

–Junnu Vainion kappaleet. Niissä ovat sanoitukset kohdallaan. Juha Tapiota kuuntelen myös mielelläni.

Mitä kello merkitsee sinulle?

–Että ollaan ajoissa paikalla. Muuta väliä kellolla ei ole.

Mikä on parasta Kotkassa?

–Heikki Laaksosen puistot, kuten Katariinan meripuisto ja Jokipuisto Karhulassa. Myös meri on tärkeä.

Mitä harrastat?

–Ostin toissa jouluna itselleni lahjaksi veneen. Kävelyä ja ystävien kanssa rentoa yhdessäoloa.

Mikä on mottosi elämässä?

–Anna hymy, saat kymmenen takaisin.

JUHA KOSKI

JUHA KOSKI

juha.koski@ankkurilehti.fi