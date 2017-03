1.3.2017 13:00 Papat kiitävät kovaa Kotkalaiset lähtevät Hankiralliin kuvaankauniilla kalustolla.



Pekko Rommi (vas.), Pentti J. Laakkonen ja Markku Hannunen lähtevät vuosien tauon jälkeen rallipoluille. Rommin pitelemässä kuvassa kiitää hänen isänsä Eino Rommi 1950-luvun Hankirallissa.



JUHA KOSKI

juha.koski@ankkurilehti.fi

Kotkalaiset ralliautoilijat pitivät satamakaupungin mainetta korkealla takavuosina. Sittemmin autourheilun painopiste kaupungissa on siirtynyt paljolti ratalajien puolelle.

Tulevana viikonloppuna voi kuitenkin kokea nostalgisia väreitä, kun Kotkasta lähtee kaksi autokuntaa itäisellä Uudellamaalla ajettavaan Hankiralliin. Ja mikä parasta, miehistöllä on vankkaa moottoriurheilutaustaa jo 1960-luvun lopulta saakka.



Ensimmäiseen autoon asettuvat Markku Hannunen ja kartturin hommia hoitava Pekko Rommi, toiseen Tero Laakkonen ja kartanlukijana toimii Pentti J. Laakkonen. Kotkalaista moottoriurheilun historiaa tunteville nimet ovat tuttuja. Pekko Rommin isä Eino Rommi kaasutteli rallipolkuja tehdaskuljettajana jo 1950-luvulla Jyväskylän Suurajoja myöten.



Hannunen, 66, , Rommi, 61, ja Pentti J. Laakkonen, 67, muistelevat, että viimeksi kisatouhuissa on oltu joskus 1980-luvun alkupuolella. Joten olikin jo aika laittaa taas kypärä päähän.

–Laita vaan otsikkoon, että papat Hankiralliin, Hannunen kannustaa.

–En minä kyllä ole pappa, Rommi vastustelee, mutta antaa sitten periksi.

Kotkalaiset osallistuvat Hankiralliin historic-luokassa, mikä tarkoittaa, että kilpakalusto on pääosin 1960- ja 70-luvuilta. Hannusen auto on italialaiskaunotar Fiat 850 Coupe vuosimallia 1966. Laakkoset ovat liikkeellä vuosimallin 1972 Ford Escort Twin Camilla, jota sitäkin pidetään yhtenä kauneimmista ralliautoista.



–Tulkaa katsomaan lähtölavalle ja ensimmäiseen mutkaan. Sen jälkeen ei ole takeita, että näkyy enää, Pekko Rommi naurahtaa.

–Kyllä tavoitteena on oikeasti nähdä maalivaate ja saada hyvä sijoitus, Hannunen tarkentaa.

Ainakin kaluston puolesta kotkalaisilla on täydet mahdollisuudet kelpo sijoituksiin. Hannusen Fiatilla on ajettu Suomen Historic Trophyn kakkossijalle 2015.



Italialaisten 60-luvun korilinjojen alle kätkeytyy nykyaikainen turvavarustus sammuttimia ja turvakaaria myöten. Auto on aikoinaan rakennettu suoraan kilpuriksi tuon aikaiseen kakkosryhmään. Fiat 850 oli suosittu kilpa-auto, mutta coupe-koriset ovat todella harvinaisia. Takana sijaitseva moottori kirnuaa noin 80 hevosvoimaa. Alle 800 kiloa painava auto liikkuu tuolla teholla rivakasti.



Porvoosta starttaavan Hankiralliin osallistuu lähes 200 autoa, joista noin puolet historic-luokan autoja. Nähtäväksi jää, onko Fiatin kupeissa oleva kilpailunumero enne, sillä Hannunen ja Rommi lähtevät numerolla yksi.

Kilpailulla on mittaa 191 kilometriä josta erikoiskokeita 60. Reitti kiertelee muiden muassa Lapinjärvellä ja Ruotsinpyhtäällä.



Kotkalaisten Hankiralliin osallistumista ovat tukeneet Pentti J. Laakkonen, Pek-Kone, Lekemarin, Kotka Mix, Kuusisen Kalamaja, Neste Huttunen, TT-Lasi, Intermarin, Reijon Diesel ja Uusi Kaakon Katsastus.



