8.3.2017 08:00 Marco on positiivisin! –Setäni Taisto Tammi valittiin 60-luvulla vuoden kuusankoskelaiseksi, Vuoden 2016 positiivisimmaksi kouvolalaiseksi äänestetty Marco Lundberg muisteli palkintotilaisuudessa. Vierellä kukittajat Sofia Seittenranta-Vekkeli Kouvolan nuorkauppakamarista ja Keijo Ylönen KouvolaCity ry:stä. Hyvä laulaja. Sympaattinen heppu. Periksiantamaton. Osoitti ettei saa luovuttaa. Kohtelias. Sisukas. Jalat maassa. Saa aikaan hyvän fiiliksen.

Muun muassa näillä sanoin kansa äänesti Vuoden 2016 positiivisimmaksi kouvolalaiseksi tangokuningas Marco Lundbergin.



Tunnistatko näistä itsesi?

–On vaikea kehua itseä, mutta kai noissa jotakin perää on, kolmen päivän laivakeikalta juuri kotiutunut Lundberg hymyilee.



Kuusankoskella asuva Lundberg kruunattiin tangokuninkaaksi Seinäjoella viime kesänä. Sen jälkeen miestä on viety ympäri maata – ja ulkomaillekin.

–Olen saanut tehdä tätä rakastamaani työtä enemmän kuin tarpeeksi. Rankkaa on ollut, mutta päivääkään en pois vaihtaisi.



Positiivisuus on läsnä Marco Lundbergin elämässä joka päivä.

–Asioiden märehtiminen ei auta yhtään.



Lue lisää Marcon voittotunnelmista tämän päivän PK-lehdestä!



