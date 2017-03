8.3.2017 13:00 The Ravin´Rednecks Kotkaan Espoolaisbändi rokkaavan kantrin puolesta jo vuodesta 1987. The Ravin’ Rednecks perustettiin 80-luvun lopussa täyttämään kantrin tyhjiötä? Suomessa. Jo lähes 30 vuotta toiminut rykmentti on siitä lähtien levittänyt kantrin ilosanomaa pitkin Suomea ja saanut kapakoitsijoilta ja ennen kaikkea yleisöltä varauksetonta kiitosta.

”Reivareille” on aina ollut tunnuksenomaista käsitellä kantrin klassikoita rokkaavan reilulla kunnioituksella puristamatta mailaa liikaa, koska soittaa kansan musiikkia, kansan kuppiloissa.

Bändin keikkasetti perustuu mm. seuraavista amerikkalaisen perinnemusiikin klassikoista: Are You Ready For The Country (Neil Young, Waylon Jennings), Oh Lonesome Me (Don Gibson), Honky Tonk Blues (Hank Williams), Guitars, Cadillacs (Dwight Yoakam), Help Me Make It Through The Night (Kris Kristofferson) sekä monesta muusta menevästä helmestä.



The Ravin' Rednecks soittaa kantria rokkaavalla otteella BarBaariissa lauantaina 25.3. Soitto alkaa kello 23.30. Sisään pääsee 3€ narikkamaksulla.