10.3.2017 00:00 Konttorin kauhean kiltti Teppo KULTTISARJA: Iittiläinen näyttelijä Jan Nyquist on Konttori-sarjan Teppo Malinen. –Kiltissä ja vietävissä olevassa Tepossa ja minussa on yhtäläisyyksiä, hän paljastaa. Sosiaalisesta mediasta se lähti.

Tuottaja Jesse Fryckman laittoi näyttelijä Jan Nyquistille Facebook-kyselyä koskien legendaarisen The Office -komediasarjan Suomi-versiota.

Että kiinnostaako olla mukana.

No tottahan toki, iittiläinen Nyquist vastasi.

Aikaa kului. Ei kuulunut mitään. Asia lienee hautautunut.

Näin ajatteli Nyquist.

–Kunnes tuli kutsu koekuvauksiin, mies muistelee.



Jokainen suomalainen on joskus kohdannut sellaisen pomon kuin Pentti Markkanen. Hän etsii alaistensa hyväksyntää, mutta ajaa nämä loukkaavilla vitseillään ja tunkeilevalla käytöksellään kerta toisensa jälkeen pahaan paikkaan.

Samaan aikaan toimistossa pienet riidat ja rakkaudet pääsevät rehottamaan. Myyjä Timo on salaa ihastunut toimistosihteeri Annaan, joka seurustelee varastomies Ripan kanssa. Apulaispäällikkö Jaakko yrittää pitää sotilaallista kuria, mihin Timo ja Anna reagoivat härnäämällä häntä. Konttoria olisi todellakin varaa tehostaa. Onnistuuko se Pentiltä?

Stand up -koomikko Sami Hedbergin tähdittämä Konttori alkoi pyöriä Elisa Viihteessä viime viikolla. Nelonen esittää sen syksyllä. Brittiläiseen kulttisarjaan The Office perustuvan suomalaisen version on ohjannut Janne Reinikainen ja käsikirjoittanut Mike Pohjola.

Hedberg on sarjassa Pentti Markkanen, Riihimäelle sijoittuvan paperialan toimiston pomo. Jan Nyquist on Teppo Malinen, pomo-Penan hyvä kaveri.

–Teppo on sellainen hiljainen mietiskelijä ja tarkkailija. Kauhean kiltti ja vietävissä. Niin kuin minäkin. Minunkin on vaikea sanoa ei, Nyquist nauraa.

Konttoria kuvattiin viime syksy. Purkkiin laitettiin kaksi kautta. Nyquist muistelee kuvauksia mielellään.

–Meillä oli järjettömän hauskaa. Mukana oli taidokas porukka, osa meitä vanhoja kasvoja, osa nuoria uusia.

Jo etukäteen, ennen yhtään valmista jaksoa, ja sen jälkeenkin, on Sami Hedbergin valintaa ja roolitusta legendaarisen Ricky Gervaisin saappaissa kritisoitu rankalla kädellä.

Nyquist ei tätä ymmärrä.

–Suomessa osataan lytätä jo ennen kuin on edes valmista. Se on kurjaa. Toivon, että ihmiset katsoovat sarjaa avoimin mielin ja ilman ennakkoasetelmia.



Nyquistin mukaan Sami Hedberg oli kuvauksissa herttainen. Kyseli neuvoa kaikilta, häneltäkin.

–Sami epäröi, kun ei muistuta brittiversion pääosan esittäjää yhtään. Mutta asia käännettiin niin, että hänen pitää ajatella saavansa olla Pentti Markkanen. On iso ero olla kuin että esittää jotakin.

Sosiaalisesta mediasta se lähti.Tuottajalaittoi näyttelijäFacebook-kyselyä koskien legendaarisen The Office -komediasarjan Suomi-versiota.Että kiinnostaako olla mukana.No tottahan toki, iittiläinen Nyquist vastasi.Aikaa kului. Ei kuulunut mitään. Asia lienee hautautunut.Näin ajatteli Nyquist.–Kunnes tuli kutsu koekuvauksiin, mies muistelee.Jokainen suomalainen on joskus kohdannut sellaisen pomon kuin Pentti Markkanen. Hän etsii alaistensa hyväksyntää, mutta ajaa nämä loukkaavilla vitseillään ja tunkeilevalla käytöksellään kerta toisensa jälkeen pahaan paikkaan.Samaan aikaan toimistossa pienet riidat ja rakkaudet pääsevät rehottamaan. Myyjä Timo on salaa ihastunut toimistosihteeri Annaan, joka seurustelee varastomies Ripan kanssa. Apulaispäällikkö Jaakko yrittää pitää sotilaallista kuria, mihin Timo ja Anna reagoivat härnäämällä häntä. Konttoria olisi todellakin varaa tehostaa. Onnistuuko se Pentiltä?Stand up -koomikkotähdittämä Konttori alkoi pyöriä Elisa Viihteessä viime viikolla. Nelonen esittää sen syksyllä. Brittiläiseen kulttisarjaan The Office perustuvan suomalaisen version on ohjannutja käsikirjoittanutHedberg on sarjassa Pentti Markkanen, Riihimäelle sijoittuvan paperialan toimiston pomo. Jan Nyquist on Teppo Malinen, pomo-Penan hyvä kaveri.–Teppo on sellainen hiljainen mietiskelijä ja tarkkailija. Kauhean kiltti ja vietävissä. Niin kuin minäkin. Minunkin on vaikea sanoa ei, Nyquist nauraa.Konttoria kuvattiin viime syksy. Purkkiin laitettiin kaksi kautta. Nyquist muistelee kuvauksia mielellään.–Meillä oli järjettömän hauskaa. Mukana oli taidokas porukka, osa meitä vanhoja kasvoja, osa nuoria uusia.Jo etukäteen, ennen yhtään valmista jaksoa, ja sen jälkeenkin, on Sami Hedbergin valintaa ja roolitusta legendaarisensaappaissa kritisoitu rankalla kädellä.Nyquist ei tätä ymmärrä.–Suomessa osataan lytätä jo ennen kuin on edes valmista. Se on kurjaa. Toivon, että ihmiset katsoovat sarjaa avoimin mielin ja ilman ennakkoasetelmia.Nyquistin mukaan Sami Hedberg oli kuvauksissa herttainen. Kyseli neuvoa kaikilta, häneltäkin.–Sami epäröi, kun ei muistuta brittiversion pääosan esittäjää yhtään. Mutta asia käännettiin niin, että hänen pitää ajatella saavansa olla Pentti Markkanen. On iso ero olla kuin että esittää jotakin.