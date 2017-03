15.3.2017 00:00 Innostus autoihin verenperintönä Janne Kanervalle historic-autojen kilpasarja on kiva harrastus. –Normirallista Historic Rally Trophy -sarja eroaa siinä, ettei kilpailuissa reitteihin voi etukäteen tutustua eikä käytössä ole nuotteja. Tiekirjassa, jonka kilpailijat saavat tuntia ennen starttia, on ilmoitettu ainoastaan risteysalueet ja mahdolliset vaaran paikat, kertoo Janne Kanerva (30), joka kaikissa alkuvuoden Historic Rally Trophy -sarjan kilpailuissa on ollut kartanlukijana toimivan isänsä Harrin kanssa kilpailun ja luokkansa nopeimpia.



–Verenperintönähän innostus autoihin on tullut. Kun ala-asteikäisenä koulusta pääsin, niin tänne hallillehan aina tulin, myhäilee ajoneuvoasentajana ja linja-autonkuljettajana työskentelevä Janne ja muistelee olleensa kahdeksanvuotias, kun Niilo-pappa laittoi hänet ensimmäistä kertaa ajamaan linja-autolla tallia ympäri.

Enoni Mikko Hyvärinen on ajanut jokamiesluokkaa ja rallia. Täytettyäni 15 vuotta enolla oli minulle jokamiesluokkaa varten katsottuna Sunbeam-ralliauto, jonka hän kuitenkin myi pois ja ”pelastuin” jokkikselta.

–Olin 17-vuotias, kun täältä Anjalasta löytyi vuosimallin 1970 siviili-Volvo 142 S, jolla me edelleen ajetaan. Sittemmin Volvo on käyty huolellisesti läpi ja muokattu kilpailukäyttöön. Se on vahva auto, jossa ei ole heikkouksia, kehaisee Janne muistellen ajaneensa ensimmäisen kilpailunsa hetikohta 18-vuotissynttäriensä jälkeen tammikuun alussa 2005.



Historic Rally Trophy -sarjan autoilta vaaditaan luokitustodistus sekä luokkapassitus.

–Mukana on harvinaisia ja arvokkaita menopelejä. Monessa autossa on kyltti, jossa lukee, että ”tärkeintä ei ole kovaa ajaminen, vaan auton arvon kunnioittaminen”, mainitsee Janne tietäen omasta kokemuksesta varovaisuuden unohtuvan, kun kypärän laittaa päähän.

Kakkosryhmässä virittely on vähän vapaampaa, mutta kuutiotilavuus ei saa mennä yli kahden litran. Autoissa tulee olla nykyaikaiset turvavarusteet hans-niskatukia myöten. Tulevaisuuteen Janne on varautunut Ruotsista löytyvien varaosien lisäksi muutamalla reservissä olevalla vara-autolla.



Historic Rally Trophyssa mestaruudet ratkaistaan tänä vuonna neljässä ikäkategoriassa: autot vuosimalleihin 1969, 1975, 1981 ja 1990 saakka. Sarjassa voi nousta EM-tasolle asti. Viime vuoden Euroopan mestari oli Esa Peltonen. EM-sarjaa tahkoaa myös Myllykoski Paperin entinen toimitusjohtaja Sverre Norrgård.

Tyytyväinen maksimipistein sarjakauden aloittanut Janne on siitä, että historic-autojen sarjan kilpailujen osanottajamäärä on taas kasvamassa. Porvoon Hankirallissa maaliskuun alussa mukana oli 80 autokuntaa. Yleisöäkin Hankirallissa oli tosi paljon.

Seuraava Historic Rally Trophy -sarjan kilpailu järjestetään toukokuussa Perniössä. Pidemmän tähtäimen tavoitteena Jannella on testata taitojaan myös rallipoluilla esimerkiksi F-ryhmän autolla.



–Harrastuspohjalta tässä mennään, luotaa Janne tulevaa ja tunnustaa perheen rajoittavan sitovampaa autourheilun harrastamista.

–Kun rallissa saa laskea ihan tarpeeksi, niin työajossa linja-autolla noudatetaan rajoituksia ja palvellaan ihmisiä, vakuuttaa Janne ja sanoo hymyillen saaneensa kilpa-autoilusta hyvän mielen ja rahanmenoa.

