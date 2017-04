6.4.2017 09:00 Haminalainen katosi Haminalaisesta miehestä ei ole havaintoja tammikuun alun jälkeen. Poliisi pyytää havaintoja Haminassa alkuvuodesta kadonneesta Matti Hyyryläisestä.

Hyyryläinen on syntynyt vuonna 1950. Hän on noin 175 cm pitkä, hoikkarakenteinen ja parrakas.

Hänestä ei ole mitään havaintoja tammikuun alun jälkeen.

Hyyryläinen on asunut Haminan Tervasaarella.

Mahdolliset havainnot pyydetään sähköpostitse osoitteeseen:

