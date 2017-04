20.4.2017 00:00 Kotkassa 20 ja 50 prosentin korotukset luottamushenkilöiden palkkioihin Kotka korottaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen luottamushenkilöiden kokouspalkkioita 22,72 prosentilla ja lautakuntien ja johtokuntien luottamushenkilöiden kokouspalkkioita 22,22 prosentilla. Valtuuston kokouksesta maksetaan jatkossa 110 euroa per kerta ja lautakunnan kokouksesta 90 euron korvaus.

Vuosipalkkioihin on tehty suurempi yli 50 prosentin tasokorotus. Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle maksetaan jatkossa kokoaikaisesta työstä 5500 euroa vuodessa tai osa-aikaisesta työstä puolet summasta.

Kaupunginhallituksen jäsenet eivät ole saaneet ennen vuosipalkkiota. Nyt heille on tulossa 1600 euron vuosikorvaus.

Vuosipalkkiota nauttivat myös lautakuntien puheenjohtajat 1700 euron edestä (tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 2000 euroa) ja varapuheenjohtajat saavat tästä puolet.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat saavat jatkossa 80 euroa per valtuutettu vuosikorvausta.



Kotkassa myös vaikuttamistoimielinten jäsenille on maksettu kokouspalkkioita ja matkakustannusten korvauksia, ja tätä menettelyä jatketaan.

Luottamushenkilöiden palkkiosääntöön on lisätty maininta valtuutettujen käyttöön luovutettavista kannettavista tietokoneista ja tarvittavista tietoliikenneyhteyksistä. Laitteet ja yhteydet ovat välttämättömiä sähköisen esityslistan käytön edellytyksenä.

Uudet palkkiot tulevat voimaan 1. kesäkuuta alkaen, jos kaupunginhallitus niin päättää 24. huhtikuuta kokouksessaan ja toukokuussa viimeistä kertaa kokoontuva valtuusto lyö päätökseen leiman.

