24.5.2017 00:00 Kun Koivisto kiitospuheen piti Presidentti Mauno Koivisto valokuvaajien piirittämänä Kotkassa Ruotsinsalmen meritaistelun 200-vuotisjuhlien aikaan. Kuva on julkaistu kaupunkilehti Kotkansilmässä 5. heinäkuuta 1990. Helatorstaina haudattava presidentti Mauno Koivisto kävi Kotkassa useita kertoja. Kaupungin viettäessä 90-vuotisjuhlia 1968, kunnioitti tuolloin pääministerinä toiminut Koivisto kotkalaisten syntymäpäivää. Paikalla oli myös kaupunginvaltuustossa istunut Esko Almgren.

–Juhlat pidettiin ravintola Ruotsinsalmessa. Koivisto piti isännille kiitospuheen. Siitä on jäänyt mieleen hauska tokaisu: ”Näin hienois juhlis mää en ole ollukkaa sen jälkke kun Turkku täytti 700 vuotta”, Almgren muistaa Koiviston sanoneen.



Kansanedustajana Almgren oli myös ulkoasianvaliokunnan jäsen.

–Koivistolla oli tapana kutsua valiokunnan jäsenet presidentinlinnaan aamukahville. Ne olivat epävirallisia tilaisuuksia ja Koivisto jutteli hyvin vapautuneesti. Minulla on Koivistosta vain hyvää sanottavaa.

Almgrenin mieleen on jäänyt myös kevät 1981, jolloin Suomi alkoi siirtyä Kekkosen ajasta kohti parlamentarismia. Pääministerinä toiminut Koivisto hallituksineen ei suostunut eroamaan, vaikka Kekkonen niin vaati. Koivisto totesi, että hänen hallituksellaan on eduskunnan tuki.

–Ulkoasiainvaliokunnan useat jäsenet onnittelivat Koivistoa oivallisesta vedosta.



Kaikkein mieleen jäänein Koiviston vierailu Kotkaan lienee tapahtunut heinäkuussa vuonna 1990. Tuolloin vietettiin Ruotsinsalmen toisen meritaistelun 200-vuotisjuhlaa. Kaupungissa ei ole ollut yhtäaikaa vastaavaa vierasjoukkoa. Ruotsin kuningasparin ja Suomen presidenttiparin lisäksi juhlissa nähtiin muiden muassa eduskunnan puhemies Kalevi Sorsa, Sanoma Oy:n Aatos Erkko ja kansliapäällikkö Jaakko Numminen.

Myös elinkeinoelämän raskasta kaartia oli paikalla, esimerkiksi Casimir Ehrnrooth ja Jaakko Ihamuotila. ”Kotijoukkoja” edustivat muiden muassa ministeri Anna-Liisa Kasurinen, juhlien pääsihteeri Jukka Seppinen sekä kansanedustajat Esko Almgren, Kari Häkämies ja Antero Kekkonen.

Almgrenin mieleen on jäänyt juhlaillallinen ravintola Meriniemessä.

–Siellä oli yksinkertaisesti liikaa ihmisiä. Salissa tuli todella kuuma. Mutta kukaan ei uskaltanut riisua takkiaan, koska kuningaskaan ei riisunut.

JUHA KOSKI

