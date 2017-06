30.5.2017 09:00 Teatteriin uusi johtaja Teatteritaiteen maisteri Miko Jaakkola (s.1969) on valittu Kotkan kaupunginteatterin toimitusjohtajaksi. Teatteritaiteen maisteri Miko Jaakkola (s.1969) on valittu Kotkan kaupunginteatterin uudeksi toimitusjohtajaksi. Teatterin hallitus teki yksimielisen päätöksen maanantaina 29.5.

Kaupunginteatterin henkilökunta oli myös yksimielisesti valinnan takana.

Jaakkola aloittaa toimitusjohtajana 1. elokuuta.

Miko Jaakkolalla on vahva kokemus teatterinjohtajana ja hän on Tampereen Teatterikesän taiteellisen johtoryhmän jäsen. Hän on ohjannut Kotkan kaupunginteatteriin kaksi näytelmää, vuonna 2016 Neljäntienristeyksen ja Puhdistuksen keväällä 2017.

Jaakkola on työskennellyt ohjaajana Oulun kaupunginteatterissa vuosina 2001–2002, Teatteri Takomon taiteellisena johtajana 2004–2008 ja Kajaanin kaupunginteatterin johtajana 2009–2015.

Jaakkola on tehnyt suuren määrän ohjauksia mm. Helsingin kaupunginteatteriin sekä Kansallisteatteriin. Hänet tunnetaan myös näytelmien käsikirjoittajana ja kuunnelmien ohjaajana.

