8.6.2017 00:00 Uusi täky meripuistoon Kotkansaarta kuvaavan kartan ovat suunnitelleet kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen ja graafikko Seppo O. Vakkari. Katariinan meripuistoon saatiin tällä viikolla uusi yleisömagneetti. Puistotoimen tilaama suurikokoinen Kotkansaaren kartta kiinnitettiin pysäköintipaikan läheisyyteen asvalttiin. Värikkäistä reilun puolen neliömetrin kokoisista, kolme millimetriä paksuista elementeistä käsityönä tehty kartta esittelee Kotkansaaren viheralueita.

–Näin kotkalaiset näkevät, kuinka upea keskusta meillä on. Joskus unohtuu, että Kotkansaari on nimenomaan saari, jonka ympärillä on paljon sinistä. Ulkopaikkakuntalaiset puolestaan saavat yleiskäsityksen keskustasta ja voivat vaikka suunnitella kävelyreitin ikään kuin etukäteen, karttaidean isä, kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen kertoo.



Kotkalaiset veronmaksajatkin voivat olla tyytyväisiä, sillä kartta saatiin tanskalaiselta Decomark-yritykseltä ja maahantuoja Elpac Oy:ltä lähes lahjahintaan.

–Alkuperäinen tarjous oli 30 000 euroa, mikä oli meille liikaa. Sitten valmistaja ja maahantuoja ymmärsivät, mikä mainosarvo tällaisella ensimmäisellä kartalla on. Hinta putosi kolmannekseen, Laaksonen sanoo.

Kvartsihiekasta, väriaineista ja lasihelmistä valmistettu kartta komeilee nyt tanskalaisvalmistajan nettisivuilla.



Pian selviää myös tarkasti, kuinka paljon kävijöitä palkitussa meripuistossa käy. Parhaillaan asennetaan pysäköintipaikalta puistoon johtavalle tielle kävijälaskuria.

–Laskuri toimii lämpöperiaatteella ja se kykenee ylhäältä erottelemaan kävijät vaikka kymmenen hengen ryhmästä. Laskuri on paikoillaan ennen juhannusta, Laaksonen kertoo.

Hänen mukaansa puiston kävijämääriä kysellään usein. Pian on antaa tarkkoja lukuja. Tähän saakka vierailijoiden määristä on voitu heittää vain arvioita. Laaksonen uskoo, että vuositasolla puistossa käy vähintään satoja tuhansia ihmisiä.

JUHA KOSKI

