13.6.2017 00:00 Meriniemi avaa ovensa KESÄRAVINTOLA Kotkan Pursiseura ja Oliivi löysivät yhteisen sävelen. Kotkan Pursiseuran varakommodori Heikki Kuokka (vas.), yrittäjä Kimmo Tirronen ja kommodori Ari Pulkkinen katsastivat Meriniemen salin. Kunto todettiin erinomaiseksi. Lähes kaksi vuotta suljettuna ollut perinteinen kotkalainen ravintola Meriniemi avaa ovensa juhannuksen jälkeisenä tiistaina 27. kesäkuuta. Kotkan Pursiseura on löytänyt omistamaansa kiinteistöön vuokralaisen. Meriniemeä alkaa pyörittää kotkalaisen ravintola Oliivin yrittäjä Kimmo Tirronen. Oliivin toiminta jatkuu entisellään.

Tirronen kertoo, että tavoitteena on elvyttää vanha Merinimen henki. Eli salissa soi elävä musiikki ja alakerran Marinerossa heiluu dj. Myös lounaita tarjoillaan.

Meriniemi oli 1970- ja 80-luvuilla kesäisin Kotkan suosituin tanssi- ja ruokaravintola. Vilkkaimpina iltoina ovella kiemurteli pitkä jono ja orkestereilla saattoi olla paikkaan kuukauden kiinnitys.



Pari viime vuotta Meriniemi on toiminut vain tilauskäytössä. Kesäisin ovenkahvaa ovat turhaan kiskoneet monet Sapokkaan kiinnittyneet vierasveneilijät.

Kotkan Pursiseuran kommodori Ari Pulkkinen kertoo, että vuokralaista haettiin pari vuotta.

–Kaikkiaan neuvotteluja käytiin varmaan kymmenen tahon kanssa, osa oli kaukaa Kotkan ulkopuolelta. Vuokralaisen löytymistä helpotti, että seura osti itselleen ravintolan kaluston, joka on ollut paikoillaan koko ajan. Paikat ovat säilyneet siistissä kunnossa.

Pursiseuralle vuokralaisen löytyminen on suuri helpotus, sillä yli satavuotiaassa puutalossa riittää korjaustarpeita.



Ravintola Oliivilla on mittavaa tilaus- ja pitopalvelutoimintaa, joka jatkuu entisin kuvioin.

–Meriniemessä suurempien tilaisuuksien järjestäminen on kuitenkin helpompaa, Kimmo Tirronen toteaa.

Esimerkiksi häiden varauksia on niin paljon, että Meriniemen heinäkuun viikonloput on varattu yksityistilaisuuksiin. Viikolla ovet ovat auki normaalisti. Elokuussa tavoitteena on pitää paikka auki myös viikonloppuisin. Lounas on tarjolla ympäri vuoden.

Kotkan superviikolla 10.–16. heinäkuuta Meriniemessä on alakertaa myöten laajennetut aukioloajat.

JUHA KOSKI

