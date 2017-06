21.6.2017 00:00 Kotkalaista olutta pukkaa IPA Metsolan Olut Osakeyhtiön juoma on kevyt ja helppo. Kuvassa Harri Puhakka ja pullo O-HOY:ta. Kotkalainen Metsolan Olut Osakeyhtiö on julkaissut ensimmäisen juomansa. O-HOY on amerikkalaistyylinen, 5,6-prosenttinen IPA-olut.

–Kyseessä on kevyt, helppo olut, jossa paino on aromipuolella. Sanotaanko että se on kirjoitettu samalla käsialalla kuin Copper Mallet Red Ale, jolla voitin kotioluen valmistamisen suomenmestaruuden, kopio se ei kuitenkaan ole, kertoo Harri Puhakka.

Nimi ’O-HOY’ viittaa tunnettuun paikalliseen taideteokseen. Etikettiin on kuvattu ravintola Kairon porraskäytävä.

–Se on tyylikäs ja kuvaa parhaiten Kotkan satamakaupunki-imagoa.



Juomaa on saatavilla Kairossa, Palotorninmäen ravintolassa ja Albertissa.

–Sitä on pullotettu rajoitettu 500 litran erä. Jos porukka tykkää siitä, niin tehdään lisää, sanoo Puhakka.

Lisäerä olisi mahdollisesti hieman matalampi alkoholiprosenteiltaan, 4,7 luokkaa.

–Sellaisia etikettejä on jo painettu, koska alun perin tuon piti olla juoman ”maitokauppavahvuinen” alkoholipitoisuus. Meille tuli melkoinen lisä alkoholiveroon, kun alkoholipitoisuus olikin korkeampi.



Metsolan Olut Osakeyhtiö toimii kiertolaispanimoperiaatteella eli se tuottaa valmiin kaupallisen tuotteen Lohjalla olevan yhteistyöpanimon kautta.

–Reseptit kehitetään täällä. Pienten erien ongelma on se, että pullolle kertyy väkisinkin hintaa. Toisaalta laadussa ei tarvitse tinkiä, sillä raaka-aineissa ei tarvitse säästellä.

Yhtiössä on mukana viisi henkilöä.

–Teemme kotioluita ja ylipäänsä harrastamme oluita, meillä on kaikilla myös päivätyö, kertoo Puhakka.

Metsolan Olut Osakeyhtiön kohdalla ei ole tarkoitus hötkyillä, vaan toimintaa kasvatetaan pikku hiljaa.

–Kiire ei ole mihinkään. Olutta tullaan tekemään, mutta ihan heti ei olla päivätöitä jättämässä. Teemme tätä ihan vaan siksi, että pidämme oluesta.



Puhakka on ollut aiemmin valmistamassa Copper Mallet Red Ale -olutta, josta otettiin 10 000 pullon erä ja jota löytyy Alkosta, sekä Linnake Red Ale -olutta, jota myydään ravintola ForYou:ssa.

–Nämä kaksi juomaa ovat melko lähellä toisiaan.

