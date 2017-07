18.7.2017 14:00 Lounaskonsertit jatkuvat Seuraavassa Kotkan kirkon lounaskonsertissa keskiviikkona 19.7. klo 12 kuullaan kahden virolaissyntyisen muusikon musisointia.



Urkuri Elke Unt ja viulisti Katrin Nachtigall tapasivat ensi kertaa Tallinnan Musiikkilukiossa vuonna 1989 ja heistä tuli heti hyvät kaverit. Lukion jälkeen heidän tiensä erkaantuivat – Elke lähti opiskelemaan kirkkomusiikkia Sibelius- Akatemiaan Helsinkiin, ja Katrin jatkoi viuluopiskeluja Viron Musiikkiakatemiassa.

Katrin on työskennellyt viulistina useissa suomalaisissa ja virolaisissa orkestereissa, tällä hetkellä hän on töissä Kymi Sinfonietassa.



Elke eteni kirkkomuusikon uralla aluksi Tallinnan Suomalaisessa seurakunnassa. Nykyään hän toimii Tarton Johanneksen kirkon kanttorina.



Ystävykset tapasivat tauon jälkeen luokkakokouksessa kesällä 2016. Siitä syntyi heti kipinä ja yhteiset haaveet uusista taiteellisista haasteista. Niinpä he ovat saaneet valmiiksi yhteisen konserttiohjelman, jota saamme nyt nauttia huomisen keskiviikon lounaskonsertissa.

Ohjelma sisältää lintuaiheisia kappaleita ja erilaisia muunnelmia mm. Bachilta, Corellilta, Rheinbergerilta ja Mägiltä.