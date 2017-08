1.8.2017 13:00 MotoGP:tä ajetaan Tillolassa Ratamoottoripyöräilyn MM-sarja tulee tekemään paluun Suomeen lähes 40 vuoden jälkeen, kun kuninkuusluokan osakilpailu ajetaan Iittiin rakenteilla olevalla KymiRing-radalla. MotoGP-sarjan markkinoinnilliset oikeudet omistava Dorna Sports on jo vahvistanut Suomen palaavan MM-osakilpailukalenteriin.

MotoGP-sarjan promoottorin Dorna Sportsin pääjohtaja Carmelo Ezpeleta on parhaillaan virallisella vierailulla Suomessa. Ezpeletan vierailtua KymiRingillä ja neuvoteltua Suomen viranomaisten kanssa, järjestetään tänään keskiviikkona lehdistötilaisuus, jossa Dorna Sports kertoo ehdotuksensa, jonka se tulee esittämään Kansainväliselle Moottoriliitto FIM:lle Suomen MM-osakilpailun ajankohdasta.

–Kilpailun taloudellinen vaikutus Iitin, Kouvolan ja Lahden alueille on merkittävä. Vaikutukset ulottuvat tietenkin myös Helsinkiin. Odotamme, että Suomen MotoGP-osakilpailua saapuu paikanpäälle katsomaan arviolta 100 000 ihmistä. Luonnollisesti television kautta Suomi saa huikeaa näkyvyyttä ympäri maailman, Suomen Moottoriliiton puheenjohtaja Tapio Nevala iloitsee.



Kai-Pekka Vesalainen