23.8.2017 00:00 ”Parhaita tuloksia yhdessä tekemällä” VIIKON KASVO Sirpa Paatero taitaa olla ensimmäinen laatuaan. Kotkalainen kansanedustaja Sirpa Paatero, 52, tavoittelee SDP:n presidenttiehdokkuuta. Hän on – ainakin mies- ja naismuistiin – ensimmäinen karhulalainen, kotkalainen ja kymiläinen, joka pyrkii presidentiksi.

Sirpa Paatero, onko todellakin näin?

–Olen yrittänyt selvittää, mutta kukaan ei muista, että olisi ollut, eli ei ainakaan lähivuosikymmenillä.

Miksi haluat presidentiksi?

–Suomella on 30 vuoden kokemus sosiaalidemokraattisesta presidentistä ja tähän olisi hyvä tulla jatkoa.

Miksi sinusta tulisi hyvä presidentti suomalaisille?

–Minulla on arjen tuntemusta, kokemusta politiikasta ja halu työskennellä kotimaisten ja kansainvälisten asioiden parissa.

Mitkä ovat – vain muutamalla sanalla mainiten – keskeisiä arvojasi?

–Demokratia, luottamus, tasa-arvo ja turvallisuus.

Miten eroat Sauli Niinistöstä?

–Taustapuolueen ja sen arvojen osalta.

Parhaat puolesi?

–Yhteistyökyky ja positiivisuus.

Huonoimmat puolesi?

–Malttamattomuus.

Kielitaitosi?

–Englanti ja jonkun verran ruotsia.

Mottosi elämässä?

–Parhaisiin tuloksiin päästään yhdessä tekemällä.

Perheesi?

–Aviomies ja kaksi aikuista, jo kotoa muuttanutta tytärtä.

Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi?

–Ulkoilen, lenkkeilen, lueskelen ja vietän aikaa kotosalla.

Olet syntynyt Karhulassa, siis entisessä Kymissä. Oletko karhulalainen, kymiläinen vai kotkalainen?

–Kaikkea sitä. Isäni on syntynyt Kymin kunnassa, minä Karhulan kauppalassa ja oma tytär Kotkan kaupungissa. Paikka on ihan sama, mutta jokaisena sukupolvena on vaihtunut nimi ja kuntamuoto.

Mikä Kotkassa on parasta?

–Meri ja rento tunnelma

Mikä saa sinut iloiseksi?

–Mukavat ihmiset, perhe ja suku.



Paavo Vaniala



Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) valitsee presidenttiehdokkaansa jäsenäänestyksen perusteella. Postiin äänestysliput on jätettävä viimeistään ensi perjantaina 25. elokuuta kello 16 mennessä.

Sirpa Paateron ohella muita ehdokkaita ovat kansanedustajat Maarit Feldt-Ranta ja Tuula Haatainen.

