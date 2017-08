23.8.2017 14:00 Kanit näytteillä Pyhtäällä Luppakorva poikineen on näyteiilä lauantaina 26. elokuuta kello 10–15 Pyhtään VPK:n lavalla kirkonkylässä. Suomen Kaniyhdistyksen näyttelyssä on tarjolla myös harrastukseen liittyviä tarvikkeita.

Lapsille on kyytiä ponin vetämillä rattailla ja pomppulinnakin löytyy. Nälkää ja janoa voi torjua puhvetin puolella.

Lisätietoa antaa Hannele Hokkanen p. 040 742 9598.