30.8.2017 00:00 Tarina maalta kaupunkiin Ypö-Viidessä vaikuttanut Miika Söderholm laulaa Onni Vilkkaasta. Miika Söderholm julkaisi jo viime vuoden marraskuussa ensimmäisen soololevynsä Kuusnolla. Tänään keskiviikkona julkaistaan levyn kappaleesta Onni Vilkas viä -musiikkivideo, joka on nähtävissä videopalvelu YouTubessa. Video tukee kappaleen tarinaa maalta kaupunkiin ja siinä Söderholm pääsee esiintymään yhdessä lehmien kanssa.

–Sen verran pitää sanoa, etten ole alkujaan maaseudulta, vaan ihan Karhulasta, omakotitalosta. Luotin tietysti ohjaajan näkemykseen biisin tarinasta, Söderholm sanoo.

–Miika antoi vapaat kädet videon tekemiseen ja sen takia siitä niin paljon innostuinkin. Oli kiva tehdä rokkivideota jäykkien arkitöiden rinnalla, musiikkivideon ohjaaja ja käsikirjoittaja Juha Metso kertoo.



Viisikymppiset Metso ja Söderholm ovat tunteneet toisensa jo 1970-luvun lopusta lähtien, kun karhulalainen punkbändi Ypö-Viis aloitti toimintansa.

–Muistan nähneeni Ypö-Viiden ensimmäisen kerran esiintymässä Karhulan Vesivallin puukoulussa. Ypöillä on ollut suuri vaikutus omaan tekemiseenikin, Metso sanoo.

Idea musiikkivideon tekemisestä sai alkunsa jo parisen vuotta sitten Ypö-Viiden esiinnyttyä Metson 50-vuotispäivillä. Söderholmin julkaistua oma soololevynsä oli aika kypsä videon tekemiselle, kun molempien aikatauluihin sopiva ajankohta löytyi.

–Mielessäni oli muitakin vaihtoehtoja kappaleeksi, mutta lopulta valinta oli aika selkeä, koska biisi on menevä rokkikipale, Söderholm toteaa.

Metso sanoi, että alusta alkaen oli selvää, että hän haluaa tehdä musiikkivideon nimenomaan mustavalkoisena.

–Video on eräänlainen nostalgiatrippi ja lämminhenkinen tarina ja ikään kuin illuusio, Metso tuumaa.



Mika Rokan kuvaama ja leikkaama musiikkivideo ei ole turhan orjallinen alkuperäiselle tarinalle. Esimerkiksi videolla Söderholm tekee matkaa traktorin kauhassa ja mopon tarakalla, vaikka itse kappaleessa lauletaankin Onni Vilkkaan bussissa matkustamisesta. Video päättyy Karhulan Käpylässä sijaitsevaan alikulkutunneliin.

–Hauskana sattumana videolle valikoitui sama tunneli, johon Miika on joskus nuoruudessaan spraymaalannut tekstin Eppu Normaali ja Pelle Miljoona, Metso hymähtää.



Tällä hetkellä Miika Söderholm on menossa studioon äänittämään kahta uutta kappaletta tulevalle singlelleen. Söderholm kertoo hänen taustayhtyeensä valikoineen nimekseen hiljattain Punatulkut, joten sen nimissä on luvassa uutta musiikkia.

–Tarkasta julkaisuajankohdasta en osaa sanoa. Todennäköisesti single julkaistaan vain diginä, Söderholm kertoo.

