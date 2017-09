1.9.2017 00:00 Ei makkaraa vaan maitorahkaa TURPAKEIKKA Jari Toiminen nousee huippukuntoisena nyrkkeilykehään. Kotkalainen Jari Toiminen on ehtinyt olla monessa mukana. Valtakunnalliseen julkisuuteen mies ponnahti viisi vuotta sitten tv-ohjelmassa Ennätystehdas. Hän pisteli poskeensa sata broileripyörykkää ennätysajassa.

Toimelias mies etsi uusia haasteita ja ilmoittautui vapaaotteluun Turpakeikka-nimiseen turnaukseen toissa vuonna. Vapaaottelu tosin vaihtui nyrkkeilyksi, kun vastustajaksi kaavailtu kaveri sai odotellessaan vatsahaavan. Aivan kalkkiviivoilla tapahtunut lajin vaihto ei kotkalaista hetkauttanut. Hän otteli urheasti paljon kokeneempaa nyrkkeilijää vastaan täydet neljä erää ja hävisi vain tuomariäänin 1–2.

Ottelun jälkeen Toiminen keskittyi perhe-elämään ja työntekoon kotkalaisessa automarketissa.

–Toisen lapsen vakava sairastuminen sai minut masentumaan. Söin suruuni ja lihoin lähes 30 kiloa, mies tilittää.



Mutta mustimmassakin pilvessä on hopeareunus. Lapsen sairaus saatiin hoidettua ja mies alkoi taas kiinnostua omasta kropastaan. Vinoilut tukevasta olemuksesta saivat miehen sisuuntumaan kunnolla. Ruokavalio vaihtui ja lenkkeily alkoi taas maistua viime keväänä.

–Ei makkaraa vaan maitorahkaa, Toiminen kiteyttää ruokailutapojen muutoksen.

Nyt painoa on 27 kiloa vähemmän ja edessä taas uusi haaste. Kymmenes Turpakeikka otellaan Vantaan Korsossa 21. lokakuuta. Vastaan asettuu nopeaksi ja vaaralliseksi luonnehdittu nyrkkeilijä Mertsi Nikkinen.

–Aion voittaa ottelun. Tulen kehään kuin Drago, mies kuvaa viitaten Rocky IV -elokuvan vaaleatukkaiseen hahmoon. Varmemmaksi vakuudeksi Toiminen aikoo blondata hiuksensa ja astelee kehään Drago-viitassa. Nyrkkeilykengätkin ovat viimeistä huutoa.

Eikä valmistautuminen ole jäänyt vain ulkoasun trimmaamiseen. Mies on kohentanut kuntoaan etenkin juoksupyrähdyksillä ja takomalla nyrkkeilysäkkiä kotona.

–Ensimmäisen erän tunnustelen. Toisessa erässä vastustaja tulee simahtamaan. Ennen ottelua katson Rocky Nelosen ja syön kaksi Snickers-patukkaa.

Toiminen huomauttaa, että hän oli ensimmäinen ottelija, jolle Turpakeikan järjestäjät soittivat alkaessaan kasata uutta tapahtumaa.

–Elämässä täytyy kokeilla kaikkea kerran, ehkä jopa kaksi kertaa, mies summaa pilke silmässä.

Vantaan Lumo-areenalla järjestettävään Turpakeikka 10:een on vapaa pääsy. Pienellä maksulla saa ostettua aitiopaikat kehän vierestä.

JUHA KOSKI

JUHA KOSKI

juha.koski@ankkurilehti.fi