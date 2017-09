7.9.2017 00:00 Ihan parhaita koiria Viipurista Suomeen ja uuteen kotiin tulevat koirat tarkastetaan, rokotetaan ja sirutetaan huolellisesti ennen rajanylitystä. Nanna ja Markku Nurmisen perheessä on kolme viipurilaista rescue-koiraa eli Anelma, Unelma ja Kingston. Katukoirien elämä on rajan takana Viipurissakin kovaa, vaikka eläinrakkaat ihmiset yrittävät auttaa niitä parhaansa mukaan. Myös suomalaiset tukevat monin tavoin Viipurissa sijaitsevia Irinan ja Olgan löytökoiratarhojen toimintaa.

–Olgan tarhassa on useita kymmeniä koiria ja Irinan tarhassa noin 300 koiraa, kertoo Nanna Nurminen, kotkalaislähtöisen Team Viipurin puuhanainen.

–Pulaa on kaikesta. Henkilökuntaa on tarhoilla vähän ja ruokaa menee valtavia määriä. Koirille on rakennettu koko ajan lisää suojia, ja pennuille yritetään järjestää kovilla pakkasilla lämpölamppuja.



Koirat päätyvät kodittomiksi monin eri tavoin. Parhaassa tapauksessa koiran tuo tarhalle sen entinen omistaja, joka ei pysty enää pitämään lemmikkiään. Osa pudotetaan tarhan eteen autosta pahvilaatikossa, osa poimitaan talteen kaduilta ja kujilta.

Team Viipuri tekee työtä näiden koirien hyväksi yhdessä jo vuodesta 2006 lähtien toimineen Viipurin Koirat ry:n kanssa. Karhulalainen Jarmo Lyly vie viikoittain ruokaa ja muita tarvikkeita tarhoille. Samalla hän ulkoiluttaa koiria. Nanna Nurmisen mukaan Jarmon vierailu onkin tarhakoirille aina viikon tähtihetki.

–Viipurin Koirat ry:n iso projekti on ollut kunnollisten ”rivitalojen” rakentaminen osalle koirista. Aiemmin ne ovat olleet kopeissaan alttiita katukoirien hyökkäyksille ja ihmisten ilkeydelle, Nanna Nurminen kertoo.

–Team Viipuri käy nyt korjaamaan huonokuntoisia tarha-aitauksia.



Jos löytökoirien auttaminen eli rescue-toiminta kiinnostaa, on siihen monia eri tapoja.

–Olen todella ylpeä kotkalaisista, Nanna Nurminen iloitsee.

–Monet yksityishenkilöt ja yritykset ovat lahjoittaneet esimerkiksi ensiaputarvikkeita ja koirien ruokaa. Moni on myös lahjoittanut edesmenneen koiransa vanhoja sänkyjä ja muita tavaroita ilahduttamaan näitä tarhakoiria.

Moni on myös halunnut tarjota viipurilaiskoiralle uuden kodin. Nanna Nurminen pyytää sitä harkitsevia miettimään tarkkaan päätöstään. Jo kerran hylättyä elävää olentoa ei saa hylätä enää uudestaan.

–Osa koirista on entisiä kotikoiria, osalla ei ole ollut koskaan kotia. Pitää olla malttia antaa niiden tutustua uuteen kotiin ja elämään ihan rauhassa. Nämä ovat viisaita, uskollisia ja persoonallisia eläimiä.

Martti Linna Katukoirien elämä on rajan takana Viipurissakin kovaa, vaikka eläinrakkaat ihmiset yrittävät auttaa niitä parhaansa mukaan. Myös suomalaiset tukevat monin tavoin Viipurissa sijaitsevia Irinan ja Olgan löytökoiratarhojen toimintaa.–Olgan tarhassa on useita kymmeniä koiria ja Irinan tarhassa noin 300 koiraa, kertoo, kotkalaislähtöisen Team Viipurin puuhanainen.–Pulaa on kaikesta. Henkilökuntaa on tarhoilla vähän ja ruokaa menee valtavia määriä. Koirille on rakennettu koko ajan lisää suojia, ja pennuille yritetään järjestää kovilla pakkasilla lämpölamppuja.Koirat päätyvät kodittomiksi monin eri tavoin. Parhaassa tapauksessa koiran tuo tarhalle sen entinen omistaja, joka ei pysty enää pitämään lemmikkiään. Osa pudotetaan tarhan eteen autosta pahvilaatikossa, osa poimitaan talteen kaduilta ja kujilta.Team Viipuri tekee työtä näiden koirien hyväksi yhdessä jo vuodesta 2006 lähtien toimineen Viipurin Koirat ry:n kanssa. Karhulalainenvie viikoittain ruokaa ja muita tarvikkeita tarhoille. Samalla hän ulkoiluttaa koiria. Nanna Nurmisen mukaan Jarmon vierailu onkin tarhakoirille aina viikon tähtihetki.–Viipurin Koirat ry:n iso projekti on ollut kunnollisten ”rivitalojen” rakentaminen osalle koirista. Aiemmin ne ovat olleet kopeissaan alttiita katukoirien hyökkäyksille ja ihmisten ilkeydelle, Nanna Nurminen kertoo.–Team Viipuri käy nyt korjaamaan huonokuntoisia tarha-aitauksia.Jos löytökoirien auttaminen eli rescue-toiminta kiinnostaa, on siihen monia eri tapoja.–Olen todella ylpeä kotkalaisista, Nanna Nurminen iloitsee.–Monet yksityishenkilöt ja yritykset ovat lahjoittaneet esimerkiksi ensiaputarvikkeita ja koirien ruokaa. Moni on myös lahjoittanut edesmenneen koiransa vanhoja sänkyjä ja muita tavaroita ilahduttamaan näitä tarhakoiria.Moni on myös halunnut tarjota viipurilaiskoiralle uuden kodin. Nanna Nurminen pyytää sitä harkitsevia miettimään tarkkaan päätöstään. Jo kerran hylättyä elävää olentoa ei saa hylätä enää uudestaan.–Osa koirista on entisiä kotikoiria, osalla ei ole ollut koskaan kotia. Pitää olla malttia antaa niiden tutustua uuteen kotiin ja elämään ihan rauhassa. Nämä ovat viisaita, uskollisia ja persoonallisia eläimiä. 7.9.2017 > Ihan parhaita koiria 5.9.2017 > Ovi auki viimeistä päivää 4.9.2017 > Vanhuksia huijattiin pankkiautomaatilla Kotkassa 1.9.2017 > Ei makkaraa vaan maitorahkaa 31.8.2017 > Kotkan pomoksi 17 hakijaa 30.8.2017 > Tarina maalta kaupunkiin 29.8.2017 > Luento afasiasta Kotkassa 24.8.2017 > Oi niitä onnen päiviä 23.8.2017 > Kanit näytteillä Pyhtäällä > ”Parhaita tuloksia yhdessä tekemällä” << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>