13.9.2017 00:00 Amadea saapuu lauantaina 16.9. Kotkan Kantasatamassa nähdään Saksan Bremerhavenista matkaan lähtevä, Itämerta risteilevä 192 metriä pitkä ja lähes 25 metriä leveä m/s Amadea lauantaina 16. syskuuta kello 9–19. Risteilyvarustamo Phoenix Reisenia edustava Amadea saapuu Kotkan Kantasatamaan Tallinnasta. Reitti jatkuu Pietariin.

Laiva tuo Kotkan-Haminan seudulle noin 600 pääosin saksalaista risteilyvierasta ja noin 300 hengen miehistön. Laiva saapuu aikataulun mukaisesti Kantasatamaan kello 9 ja lähtee kello 19.



Amadean vierailu huipentaa seudun kaikkien aikojen ensimmäisen risteilijäkesän. Heinäkuussa Kotkan-Haminan seutuun tutustui yhteensä noin 8000 kansainvälistä risteilymatkailijaa. Amadean vierailu on kesäkauden neljäs risteilijävierailu.

Kansainvälisen matkustajaliikenteen risteilijävierailuja varten on koottu seudullinen verkosto, joka pystyy tuottamaan risteilijävierailujen toteuttamiseen tarvittavat palvelut.

